Vliegtuigbouwer Airbus bevestigt zijn grootste bestelling ooit

21u58

De grootste deal uit de geschiedenis van de Europese vliegtuigbouwer Airbus is een feit. De Amerikaanse investeerder Indigo Partners heeft definitief zijn handtekening gezet onder de bestelling van in totaal 430 vliegtuigen van de types A320neo en A321neo. Met de deal is volgens de cataloguswaarde van 49,5 miljard dollar (41,5 miljard euro) gemoeid.

De partijen kondigen eerder dit jaar tijdens de luchtvaartshow van Dubai al aan zaken te willen doen. Destijds werd een voorlopig koopcontract getekend.

Indigo koopt 274 A320neos en 156 A321neos. De vliegtuigen die geschikt zijn voor vluchten over korte tot middellange afstanden zijn bestemd voor het Hongaarse Wizz Air, Frontier Airlines in de Verenigde Staten, JetSmart in Chili en Volaris in Mexico.

Indigo had al orders voor 427 van zulke toestellen lopen bij Airbus. Dat aantal is nu met de bijkomende bestelling in een klap verdubbeld.

De grootste Airbus-bestelling tot nu toe stond op naam van de Indiase budgetvlieger IndiGo (die geen enkel verband heeft met Indigo Partners). De Indiërs bestelden in 2015 in totaal 250 vliegtuigen met een prijskaartje van 27 miljard dollar.