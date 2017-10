Vlaming krijgt (eindelijk) energiebijdrage teruggestort ib

De regering heeft het licht op groen gezet voor de distributienetbeheerders Elia en Infrax om een bedrag van 75 miljoen euro terug te storten aan de elektriciteitsverbruikers in Vlaanderen. Er is de voorbije jaren immers tientallen miljoenen euro's federale energiebijdrage te veel aangerekend. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Het gaat voor niet over de Vlaamse energiebijdrage, de zogenaamde Turteltaks, maar om een federale heffing van 0,34 eurocent per verbruikte kilowattuur. Voor een gemiddeld gezin komt dat neer op zo'n 12 euro per jaar. Voor bedrijven kan die som aardig oplopen.

In Wallonië en Brussel is de fout al rechtgezet en werd het verschil al teruggestort aan de klanten. Maar in Vlaanderen bleef 75 miljoen euro opgepot bij de netbeheerders Eandis en Infrax. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) had al aangedrongen op de vrijgave van dat bedrag door de federale regering.