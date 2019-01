Vlaanderen trekt zich terug uit omstreden economische missie naar Saudie-Arabië, kondigt Bourgeois aan TT

15 januari 2019

14u28

Bron: Belga 0 Economie Het agentschap Flanders Investment and Trade (FIT) trekt zich terug uit de Vlaamse economische missie naar Saudie-Arabië. Dat zegt minister-president Geert Bourgeois in het Vlaams parlement na een vraag van Wouter Van Besien (Groen).

“Deze Vlaamse regering houdt een strikt mensenrechtenbeleid aan”, zegt Bourgeois. “De economische missie naar Saudi-Arabië, die mij niet was voorgelegd, strookt niet met mijn beleidslijn. Ik heb Flanders Investment and Trade dan ook gevraagd de beslissing te herzien en FIT zal dat doen.”

Normaal ging de economische missie, die door FIT werd georganiseerd, in maart naar Saudi-Arabië. Nochtans had Bourgeois vorig jaar nog gezegd dat Vlaanderen geen economische missies naar het land meer zou organiseren uit protest tegen mensenrechtenschendingen.

Vorige week zag Bourgeois nog geen graten in de handelsmissie. Bourgeois wees er in eerste instantie op dat het om een missie ging zonder vertegenwoordiger van de regering. Het zou dus louter om een verantwoordelijkheid van FIT gaan, dat economische doelen nastreeft. “Dit is een autonome beslissing van het FIT, op vraag van de bedrijven, voor een zuiver economische missie. In die zin is de minister-president er dus niet politiek bij betrokken en blijft hij dus consequent”, zei zijn woordvoerster. “Het gaat over sectoren met onschuldige producten”, klonk het bovendien nog.

Intussen is volgens Bourgeois gebleken dat er niet enkel contacten met bedrijven, maar ook met de plaatselijke overheid op het programma staan, dus heeft hij FIT gevraagd de deelname te annuleren. Het staat Agoria volgens hem wel vrij om de missie alleen te organiseren.

