Vlaanderen trekt zich terug uit omstreden economische missie naar Saudi-Arabië, kondigt Bourgeois aan TT

15 januari 2019

14u28

Bron: Belga 0 Economie Het agentschap Flanders Investment and Trade (FIT) trekt zich terug uit de Vlaamse economische missie naar Saudi-Arabië. Dat zegt minister-president Geert Bourgeois in het Vlaams parlement na een vraag van Wouter Van Besien (Groen).

“Deze Vlaamse regering houdt een strikt mensenrechtenbeleid aan”, zegt Bourgeois. “De economische missie naar Saudi-Arabië, die mij niet was voorgelegd, strookt niet met mijn beleidslijn. Ik heb Flanders Investment and Trade dan ook gevraagd de beslissing te herzien en FIT zal dat doen.”

Normaal ging de economische missie, die door FIT werd georganiseerd, in maart naar Saudi-Arabië. Nochtans had Bourgeois vorig jaar nog gezegd dat Vlaanderen geen economische missies naar het land meer zou organiseren uit protest tegen mensenrechtenschendingen.



Vorige week zag Bourgeois nog geen graten in de handelsmissie. Bourgeois wees er in eerste instantie op dat het om een missie ging zonder vertegenwoordiger van de regering. Het zou dus louter om een verantwoordelijkheid van FIT gaan, dat economische doelen nastreeft. “Dit is een autonome beslissing van het FIT, op vraag van de bedrijven, voor een zuiver economische missie. In die zin is de minister-president er dus niet politiek bij betrokken en blijft hij dus consequent”, zei zijn woordvoerster. “Het gaat over sectoren met onschuldige producten”, klonk het bovendien nog.

Deze #VlaReg houdt een strikt mensenrechtenbeleid aan. De economische missie naar Saoedi-Arabië, die mij niet was voorgelegd, strookt niet met mijn beleidslijn.

Ik heb @FlandersTrade dan ook gevraagd de beslissing te herzien en FIT zal dat doen. @vlaparl Geert Bourgeois(@ GeertBourgeois) link

Ook contacten met overheid

Intussen is volgens Bourgeois gebleken dat er niet enkel contacten met bedrijven, maar ook met overheidsbedrijven en -instanties op het programma staan, dus heeft hij FIT gevraagd de deelname te annuleren. “Het staat Agoria (de federatie van de technologische sector, red.) vrij om op missie te gaan, maar dat zal dan gebeuren zonder medewerking van het FIT-netwerk.”

Agoria zegt inderdaad de missie naar Saoedie-Arabië te willen laten doorgaan, ook al trekt Flanders Investment & Trade zich terug. Dat zegt algemeen directeur Peter Demuynck. “Het is heel jammer dat de contacten van FIT nu wegvallen, maar er zijn ook partners waar wij een rechtstreeks contact mee hebben.”

“Het gaat eigenlijk om een missie naar Koeweit, Qatar en Saoedie-Arabië”, reageert Demuynck. “Naar die eerste twee landen gaan we sowieso. Zoals ik het nu kan inschatten, laten we ook de trip naar Saoedie-Arabië doorgaan, om onze bedrijven te helpen in hun competitie met onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië. Het gaat om investeringen in grote projecten zoals smart cities en voetbalstadions.”

Demuynck wijst erop dat ook het Waalse en het Brusselse exportagentschap deelnemen aan de missie. Als die zich ook zouden terugtrekken, wordt het volgens hem wel een stuk moeilijker. “Dan zullen we moeten zien of we nog voldoende contacten overhouden.”

Ethisch kader

“Dit is de enige logische consequentie die kon worden getrokken”, zei Wouter Van Besien. “Als Vlaanderen wil blijven zeggen dat het de mensenrechten belangrijk vindt, kon het niet anders dan deze beslissing nemen. Het is ook geen moeilijke beslissing, Saoedie-Arabië is een schurkenstaat.”

Onder meer Rik Daems (Open Vld) en Karim Van Overmeire (N-VA) pleitten voor een duidelijk kader, met het oog op toekomstige missies. “Er zou echt wel een ethisch kader moeten komen, dan is het voor eens en voor altijd gedaan met deze situaties sui generis aan te grijpen”, aldus Daems.

Bourgeois gaf aan dat een dergelijke richtlijn niet makkelijk samen te stellen is. “Maar ik ga FIT alleszins de suggestie doen en vragen dat daar werk van gemaakt wordt.”

Voor een Vlaams handelsembargo is hij niet te vinden, dat is een verantwoordelijkheid van de Europese Unie. “Ik blijf ook overtuigd dat handel drijven met landen waar geen democratie heerst, een positief effect heeft en bevorderlijk is voor vrede en stabiliteit. Zo komen jonge mensen in contact met ons fundamenteel systeem van rechten en vrijheden.”