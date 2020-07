Vlaanderen loopt 130 miljoen aan Europees geld voor innovatie mis RL

24 juli 2020

05u12

Bron: Belga 4 Economie Door de tegenvallende Europese budgetten voor onderzoek en ontwikkeling loopt Vlaanderen 130 miljoen euro mis. Dat schat het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), schrijft De Tijd vrijdag.

De Vlaamse kennisinstellingen zijn volgens De Tijd erg ontgoocheld in de Europese meerjarenbegroting tot 2027. Na getouwtrek tussen de lidstaten werd dinsdag daarover een akkoord bereikt. Hoewel dat voor België positief uitvalt, laat de knip in het onderzoeksbudget zich voelen. Vooral Vlaanderen draagt de gevolgen.

Horizon Europe

Horizon Europe is de dupe. Ini­tieel kon het Europese innovatie- en ontwikkelingsprogramma rekenen op 120 miljard euro, maar in het voorstel van de Europese Commissie in mei werd dat bedrag al verminderd tot 80,9 miljard euro. Door het getouwtrek tussen de lidstaten wordt uiteindelijk maar 75,9 miljard euro vrijgemaakt.

"Dat bedrag is ongeveer even groot als het budget voor Horizon2020, de voorganger van het programma", zegt Hans Willems, de secretaris-generaal van het FWO. "Als we rekening houden met de indexering, komt het neer op een reductie."

Nochtans zijn die middelen volgens De Tijd belangrijk voor Vlaanderen. Uit een voortgangsrapportage uit 2018 bleek dat Vlaanderen 821 miljoen euro aan middelen had binnengehaald met Horizon 2020. Daarmee bereikten de Vlaamse kennisinstellingen en industrie samen een rendement van 2,6 procent.

Dat is een stuk hoger dan de 1,8 procent die verwacht kan worden op basis van het Vlaamse aandeel in de Europese begroting. Vlaanderen boekt met andere woorden winst via de Europese middelen voor onderzoek en ontwikkeling.

