Vlaanderen kent laagste aantal faillissementen in tien jaar TTR

02 juli 2018

16u20

Bron: Belga 0 Economie In Vlaanderen gingen in de eerste zes maanden van dit jaar 2.522 bedrijven failliet. Dat is het laagste niveau in de jongste tien jaar, berekende het handelsinformatiekantoor Graydon. Tegenover dezelfde periode vorig jaar gaat het om een daling met 12,4 procent. Ook in Wallonië - met 1.239 faillissementsuitspraken - gaat het om het laagste peil in tien jaar. In het Brussels gewest daarentegen ging een recordaantal bedrijven failliet: 1.519 of bijna 15 procent meer dan vorig jaar.

Terwijl er in de eerste drie maanden nog sprake was van een duidelijke stijging van het aantal faillissementen in ons land, is er vanaf mei sprake van een forse daling. Het aantal faillissementen in het tweede kwartaal daalde met 19,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

De daling is vooral merkbaar in Vlaanderen en Wallonië. "Ze is vooral conjunctuurgebonden. In Vlaanderen daalt het aantal faillissementen al sinds begin 2016", zegt Eric Van den Broele van Graydon. In Brussel daarentegen wordt de negatieve trend niet gekeerd en ging het eerste halfjaar een recordaantal bedrijven failliet. "Het gaat daarbij duidelijk om kleinere ondernemingen," weet Van den Broele. "Bij toetsing van de faillissementen aan onze modellen, blijkt dat de stijging een duidelijke populatie bedrijven bevat die wij aanduiden als modellen 'met verhoogde fraudegevoeligheid'."

Horeca

Uit het halfjaaroverzicht van Graydon blijkt ook dat de horeca niet langer de faillissementsranking aanvoert. Van januari tot einde juni gingen er in ons land 937 horecazaken failliet. "Dat is een daling ten opzichte van het recordjaar 2017 met -19,6 procent", berekent Van den Broele. "Deze daling is vooral toe te schrijven aan het Vlaamse (-21,9 procent) en het Waalse (-39,4 procent) gewest, terwijl het Brusselse gewest binnen de horeca een stijging (+12,4 procent) laat zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar."

Sinds april voert de bouwsector de faillissementsrangschikking aan. In die sector gingen er de eerste zes maanden 995 bedrijven failliet, 3,3 procent meer dan vorig jaar. "Toch is ook hier de stijging een louter Brusselse materie (+32,7 procent), terwijl het aantal faillissementen in de bouw in het Vlaamse (-3,5 procent) en het Waalse gewest (-8,9 procent) afneemt", constateert Van den Broele.