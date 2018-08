Vlaanderen investeert recordbedrag in innovatie kv

28 augustus 2018

04u25

Bron: Belga 0 Economie Vlaanderen heeft in 2016 een recordbedrag van 6,7 miljard euro geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Het ging zowel om fundamenteel academisch onderzoek als om de ontwikkeling van hoogtechnologische producten in bedrijven. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De inspanning is goed voor 2,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp), de waarde van alle goederen en diensten die in Vlaanderen worden geproduceerd. Vlaanderen doet het een pak beter dan het Europese gemiddelde van 1,94 procent, blijkt uit onderzoek van het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring.

De Europese lidstaten hebben afgesproken om tegen 2020 drie procent van hun bbp te besteden aan het onderzoek naar nieuwe technologieën en de ontwikkeling van producten. Het bedrijfsleven moet twee procentpunten voor zijn rekening nemen, de universiteiten en de overheden samen één procentpunt.

De inspanning van de overheid steeg in Vlaanderen in 2016 tot 0,84 procent van het bbp. Tien jaar eerder was dat nog 0,59 procent. De inspanning van de privésector steeg tot 1,86 procent.