Vlaanderen investeert 100 miljoen euro in 11 prioritaire spoorprojecten TT

18 mei 2018

17u54

Bron: Belga 4 Economie De Vlaamse regering gaat de komende jaren 100 miljoen euro investeren in 11 spoorprojecten die belangrijk zijn voor Vlaanderen. Het is volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) de eerste keer dat Vlaanderen geld op tafel legt om prioritaire spoorprojecten te cofinancieren. "Vlaanderen krijgt in ruil voor de cofinanciering voor het eerst reële beslissingsmacht over het spoor", zegt Weyts.

Weyts bereikte over de kwestie eind 2017 al een principieel akkoord met zijn federale ambtsgenoot François Bellot. Nu is dat samenwerkingsakkoord een feit.

Vlaanderen komt dus over de brug met 100 miljoen euro, die verdeeld wordt over de 11 prioritaire spoorprojecten die al sinds 2013 door de Vlaamse regering bepleit worden bij de federale overheid.

Het gaat dan onder meer om de elektrificatie van de spoorlijn tussen Hasselt en Neerpelt (31,2 miljoen euro), de optimalisatie van de lijn Antwerpen-Gent met een derde spoor tussen Lokeren en Sint-Niklaas (20,7 miljoen euro) en de tweede spoorontsluiting in de haven van Antwerpen (2 miljoen euro).

"Het is de eerste keer dat Vlaanderen zelf zal investeren in spoorweginfrastructuur", zegt Weyts. "Het is voor mij niet evident dat Vlaanderen gaat betalen voor een federale bevoegdheid, maar nood breekt wet", vertelt de N-VA-minister. "We kunnen niet blijven wachten op deze investeringen. Dankzij de cofinanciering kunnen we sneller gaan. Vlaanderen kiest voor het eerst zelf welke spoorwerken prioritair zijn, ziet toe op de uitvoering en versnelt met eigen middelen de realisatie."

"Geen blanco cheque"

Vlaanderen kiest voor cofinanciering. Bedoeling is dat het investeringsritme de komende jaren stap voor stap wordt opgevoerd. Zo is er 7 miljoen voorzien in 2019, 17 miljoen in 2020 en 26 miljoen in 2021 en 2022. De Vlaamse bijdrage is ook duidelijk afgetopt: bij oplopende kosten zal de federale overheid, Infrabel of de NMBS geen extra geld kunnen eisen van de Vlaamse overheid. De juridische aansprakelijkheid blijft ook federaal liggen. Het Vlaamse vehikel 'De Werkvennootschap' - dat de grote mobiliteitsprojecten in Vlaanderen coördineert - zal de werken wel mee opvolgen en moet mee waken over de timing.

"Ik geef geen blanco cheque", zegt Weyts. "We hebben nu afspraken op papier over wat, waar en wanneer. De Werkvennootschap zal toezien op de goede besteding van de Vlaamse investeringsmiddelen."