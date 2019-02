Vlaamse werkloosheid blijft dalen in het nieuwe jaar KVE

03 februari 2019

08u07

Bron: Belga 0 Economie De werkloosheid in Vlaanderen is in januari met 7,9 procent gedaald op jaarbasis. Het gaat exact om 192.445 niet-werkende werkzoekenden, een daling met 16.582, zo meldt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. De werkloosheidsgraad klokt af op 6,3 procent in de eerste maand van 2019.

De Vlaamse werkloosheid daalt onafgebroken sinds augustus 2015. Ook in december was er een daling met 7,9 procent op jaarbasis.

In januari daalde de jeugdwerkloosheid (-25 jaar) met 8,0 procent in de groep 25-50 jaar was dat minus 10,4 procent. Het aantal werkzoekende 50-plussers nam met 3,4 procent af. Omdat werkzoekenden langer moeten beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt groeide het aantal werkzoekende 60-plussers met 26,8 procent. Maar bij de 50- tot 55-jarigen en de 55- tot 60-jarigen is er een sterke daling met respectievelijk 12,2 en 13,7 procent. De allochtone werkloosheid daalt op jaarbasis met 6,6 procent.

"Al 3,5 jaar aan een stuk, sinds augustus 2015, daalt elke maand de Vlaamse werkloosheid. We zitten ondertussen met een echte krapte op onze arbeidsmarkt. We activeren onze arbeidsreserve en zetten in op opleiding en heroriëntering. De arbeidsmarkt van vandaag biedt kansen voor iedereen die dat wil", besluit minister Muyters.