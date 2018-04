Vlaamse vastgoedmarkt staat stil: "Zo'n daling hebben we nog niet veel gezien" Redactie

Bron: belga 0 Economie De vastgoedmarkt in Vlaanderen staat 'on hold', in afwachting van de nieuwe registratierechten die vanaf juni van kracht zouden worden. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen.

Kandidaat-kopers stellen in afwachting van de nieuwe regeling rond registratierechten de aankoop van een woning uit. Dat is goed te zien in de cijfers. Zo daalde het aantal vastgoedtransacties in het eerste kwartaal met 4 procent in vergelijking met een jaar eerder. "Dergelijke daling hebben we nog niet veel gezien. Het is de sterkste terugval in jaren", aldus Bart Van Opstal, woordvoerder van notaris.be.

In Wallonië daarentegen steeg het aantal transacties met 2 procent. "Wallonië kende een record aan transacties, terwijl de Vlaamse vastgoedmarkt stilstaat", zegt Van Opstal. Als gevolg zijn de prijzen op de Vlaamse vastgoedmarkt in de eerste drie maanden van het jaar met 2 procent gedaald in vergelijking met de drie voorgaande maanden. "Om kopers toch over de meet te trekken, moeten verkopers de prijzen verlagen", aldus nog notaris Van Opstal.

De notarissen verwachten dat de vastgoedmarkt na de zomer weer aantrekt. "Er zijn geen argumenten om aan te nemen dat de daling structureel is."