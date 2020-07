Vlaamse overheid komt met reddingsboei voor eventsector KVE

24 juli 2020

07u33

Bron: Belga 2 Economie Vlaanderen gaat bedrijven die evenementen organiseren, steunen. Het schiet tot 60 procent van de kosten voor, minimaal 25.000 en maximaal 800.000 euro. Als het event wegens de coronacrisis wordt geannuleerd, moet de organisator dat bedrag niet terugbetalen. Dat bericht De Tijd.

De Vlaamse overheid wil met de steun voorkomen dat bedrijven geen events meer organiseren uit vrees dat ze verloren kosten maken. De regering heeft daarvoor een besluit klaar, dat nog door de Europese Commissie moet worden goedgekeurd, en een budget van 50 miljoen euro uitgetrokken. De maatregel geldt alleen voor bedrijven in het Vlaams Gewest, maar kan ook voor evenementen in Brussel worden gebruikt.

Door de voorschotten aan een project of evenement te koppelen hoopt de regering dat niet alleen de organisatoren maar de hele keten van toeleveranciers wordt gestut. Die ligt sinds de lockdown bijna volledig stil. Kleine evenementen met indoor maximaal 200 en outdoor maximaal 400 aanwezigen zijn toegestaan. De regering stelde een verdubbeling van die maxima in augustus voorop, maar trekt die belofte wegens het oplaaiende virus in.

Tijdelijk werkloos

Dit is een extra opdoffer voor de sector, die nu al bijna twintig weken omzetverliezen van 90 procent rapporteert. Driekwart van het personeel is nog altijd tijdelijk werkloos. Er sneuvelden al 8.000 jobs, een vijfde van het totale aantal werknemers. Een op de vier bedrijven vreest een faillissement.

Bedrijven krijgen volgens het besluit twee keer de kans om een aanvraag in te dienen. In september komt een oproep voor evenementen tot eind dit jaar. In oktober volgt een voor de events in 2021. Dat laatste is belangrijk, want bedrijven hebben alleen baat bij de maatregel als ze effectief aan het werk kunnen. De sector smeekte woensdag om perspectief omdat er nog geen zicht is op een datum waarop meer vrijheid om events te organiseren is toegestaan.

