Vlaamse ondernemers moeten helikopterles terugbetalen: "Subsidies niet bedoeld om baas snel in bedrijf te krijgen" IB

14 maart 2018

04u45

Bron: Belga 7 Economie 101 Vlaamse ondernemers moeten duizenden euro's aan subsidies terugstorten die ze onterecht gekregen hadden om dure helikopterlessen te volgen. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.

Ze kregen die subsidies door ze via de KMO-portefeuille aan te vragen. Maar die is bedoeld om het bedrijfspersoneel opleidingen te laten volgen die een meerwaarde zijn voor het bedrijf. "De zaakvoerder snel in zijn bedrijf krijgen, is geen meerwaarde", klinkt het bij economieminister Muyters (N-VA). Daarom vordert hij ruim 332.000 euro subsidies terug.