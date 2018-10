Vlaamse landbouw ziet omzet dalen door droogte en lagere prijzen IB

04 oktober 2018

00u53

Bron: Belga 0 Economie De Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven hebben hun gezamenlijke omzet dit jaar zien dalen met 6 procent tot 5,2 miljard euro. Dat blijkt uit een raming van landbouworganisatie Boerenbond. De droogte en een nadelige prijsvorming zijn de belangrijkste oorzaken.

Helaas voor de landbouwers zijn hun rechtstreekse kosten dit jaar gestegen met 2 procent. Tussen 2013 en vorig jaar waren die kosten nochtans systematisch gedaald. Het veevoeder is dit jaar echter 9 procent duurder geworden. De toenemende energiekosten (+3,5 procent) versterken de kostengroei nog.

Gevolg is dat ook de winstgevendheid van de land- en tuinbouwers dit jaar onder druk staat, en dat in nagenoeg alle sectoren. In het bijzonder in de vleesveesector daalt de rentabiliteit, en volgens Boerenbond is dat gelinkt aan het dalende verbruik van vers rundvlees. Het thuisverbruik is de voorbije acht jaar met meer dan 20 procent gedaald.

Gedaalde opbrengsten door droogte

De droogte heeft een belangrijke rol gespeeld in de gedaalde opbrengsten in de plantaardige sector. Zo zal de productie van consumptieaardappelen 36 procent lager uitvallen dan in 2017. Ook de fruitsector werd getroffen: de perenoogst valt 6 procent lager uit dan het vijfjarige gemiddelde. Bij de appels noteert Boerenbond een daling met 5 procent.

Boerenbond vindt dat voeding te goedkoop is. Maar "dat hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat de prijs die de consument betaalt, omhoog moet", luidt het. "De grote uitdaging ligt in de eerlijke verdeling van de marge tussen de prijs die de boer krijgt en de prijs die de consument uiteindelijk voor zijn product betaalt." Door voor Belgische producten te kiezen, kan de consument volgens Boerenbond al een verschil maken.

"Actie en beleid nodig om de markt te corrigeren"

Voorzitster Sonja De Becker vindt voorts dat "actie en beleid" nodig zijn om de markt te corrigeren en om faire prijzen voor boer en consument te krijgen. "Dit is niet iets wat de boer alleen kan oplossen, maar het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van beleid, aankopers en retailers, consumenten en boeren en tuinders zelf", zegt ze.

De organisatie roept onder meer op tot een betere marktbescherming en marktversterkende maatregelen.