Vlaamse gezinnen voelen crisis het minst

Economie Ondanks de crisis hebben de meeste Vlamingen hun financiën nog op orde. Zeven op de tien gezinnen verloren amper inkomen en hebben nog genoeg spaargeld. In Brussel en Wallonië is dat slechts vijf op tien. Tegelijk waren we nog nooit zó bang om onze job te verliezen en is het consumentevertrouwen lager dan ooit.

Niet alleen de motivatie om de coronamaatregelen nog te volgen zit in een zware dip. Ook economisch ziet de Belg het helemaal niet meer zitten. Dat blijkt uit de maandelijkse rondvraag van de Nationale Bank bij bijna 2.000 huishoudens. In 1985 begon ze die data elke maand te verzamelen. In heel die periode hadden de Belgen nog nooit zo veel geldzorgen als dit jaar. Het consumentenvertrouwen bereikte in april zijn laagste niveau ooit, een fractie lager dan het einde van 2008 toen de bankencrisis schokgolven door de hele wereldeconomie stuurde.

Na een opflakkering aan het begin van de zomer zijn we nu opnieuw op het laagste niveau ooit beland. Het cijfer vat verschillende onderwerpen samen: de gezinnen mogen niet alleen hun mening geven over hun financiële vooruitzichten, maar ook vertellen hoe ze denken dat het land ervoor staat.

In Vlaanderen verloren 7 op 10 huishoudens minder dan 10 procent van hun inkomen, én hebben ze spaargeld om minstens 3 maanden te overbruggen

Gevaarlijke combinatie

Sinds kort zijn er ook vragen over de impact van de coronacrisis. Die maken de verschillen per gewest duidelijk, terwijl er bij de vaste vragen normaal geen onderscheid is tussen Vlamingen, Brusselaars en Walen. Zo wordt sinds mei gevraagd naar spaarbuffers en de impact op het inkomen. Wie op beide fronten goed scoort, doorzwemt de coronacrisis zonder financiële problemen. In Vlaanderen verloren 7 op 10 huishoudens minder dan 10 procent van hun inkomen, én hebben ze spaargeld om minstens 3 maanden te overbruggen. Het gaat zelfs de juiste richting uit, want vlak na de lockdown in mei waren maar 6 op 10 Vlaamse gezinnen veilig. Het contrast met Wallonië en Brussel is dat daar maar 5 op 10 huishoudens de coronacrisis amper voelen in hun portefeuille. Dat was zo bij de eerste rondvraag na de lockdown, en die situatie verbeterde niet tijdens de zomer.

Aan de andere kant van het spectrum zitten de mensen die wél veel inkomen verloren en weinig spaargeld hebben - minder dan 3 maanden aan uitgaven. Die gevaarlijke combinatie maakt dat zij heel binnenkort op het tandvlees zullen zitten. Voor Wallonië (10%) en Brussel (11%) identificeert de Nationale Bank 1 op 10 gezinnen als kwetsbaar. In Vlaanderen (5%) gaat het over slechts 1 op 20.

De percentages verhullen dat meer Waalse gezinnen in de problemen zitten, ook al telt Vlaanderen bijna twee keer meer huishoudens. Omgerekend gaat het over ongeveer 159.000 gezinnen onder de taalgrens die tegen hun limiet dreigen te botsen, en 142.000 huishoudens in Vlaanderen. Brussel, waar verhoudingsgewijs meer alleenstaanden wonen, is goed voor nog eens 60.000 kwetsbare gevallen met minder inkomen én een kleine buffer.

Niet moeilijk dat de onzekerheid over de toekomst groot is. Jobverlies is de allergrootste zorg, en de reden waarom de vertrouwensboost na de lockdown alweer is verdwenen. Meer en meer dringt bij onze landgenoten door dat tijdelijke werkloosheid voor werknemers en vangnetten voor ondernemers vroeg of laat zullen overgaan in definitief inkomstenverlies. Sinds het begin van de telling in 1985 was de bezorgdheid over jobverlies nog nooit zo hoog als nu. De maatstaf ging deze maand boven het niveau van begin 2009. Toen naderden we het einde van maandenlange doemberichten over de financiële crisis, maar dat wist de Belg op dat moment niet. Later flakkerde de vrees voor werkloosheid nog op in 2012, tijdens de eurocrisis, en heel even in 2016 rond het brexit-referendum. Die nervositeit over onze jobs vertaalde zich grafisch telkens in een daling van het consumentenvertrouwen.

Politieke crisis

De Nationale Bank wijst voor de slechte evolutie in augustus naar de politici. "Op 27 juli besloot de Veiligheidsraad de sociale bubbel te verkleinen en gemeenten toe te staan de mondmaskerplicht te verstrengen. Daarnaast kwam de aanslepende politieke crisis in augustus weer in het nieuws. Waarschijnlijk hebben die elementen een negatieve invloed op de moraal van de gezinnen."

Gezinnen zonder financiële problemen:

Vlaanderen: 7 op 10 (2 miljoen)

Wallonië: 5 op 10 (811.000)

Brussel: 5 op 10 (279.000)

