Vlaamse fiscale regularisatie flopt over de hele lijn kv

19 juni 2019

04u36

Bron: Belga 0 Economie Vlaanderen hoopte jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan ontdoken belastingen te innen om de hervorming van de erfenisrechten te financieren. Maar dat is niet gelukt. Dat is slecht nieuws voor de volgende Vlaamse regering, schrijft De Tijd vandaag.

Vlamingen kunnen via een tijdelijke fiscale amnestie ontdoken erf- en registratiebelastingen tegen een gunsttarief regulariseren. Dat geld gebruikte voormalig Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) om de verlaging van de tarieven van de Vlaamse erfbelasting te financieren. Al bij de start van de hervorming trok de Inspectie van Financiën aan de alarmbel over de financiering. De begrotingswaakhond vond de opbrengsten uit zwart geld onvoldoende zeker.

Nu blijken de inkomsten van die Vlaamse fiscale amnestie inderdaad slechts een fractie te zijn van waar de Vlaamse regering op hoopte. Dat toont de meerjarenraming van de Vlaamse administratie aan. Die is aan Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) bezorgd ter voorbereiding van de Vlaams regeringsonderhandelingen. De administratie heeft de geraamde opbrengsten van de regularisatie fors naar beneden bijgesteld. In 2019 en 2020 wordt nog maar met 15 miljoen euro in plaats van met 75 miljoen rekening gehouden. In 2021 wordt nog slechts op 7,5 miljoen euro gerekend.

Meer over politiek

overheidsbeleid

belastingen