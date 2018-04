Vlaamse export naar recordhoogte ADN & TTR

09 april 2018

15u02

Bron: Belga 0 Economie De Vlaamse bedrijven hebben in 2017 voor 317 miljard euro aan goederen geëxporteerd. Dat is 5 procent meer dan de 302 miljard euro in 2016 en een nieuw record. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois vandaag bekendgemaakt.

De Vlaamse uitvoer stijgt nu al voor het achtste jaar op rij. Met een bedrag van 317 miljard euro is de Vlaamse uitvoer goed voor 83,2 procent van de totale Belgische uitvoer. Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn respectievelijk goed voor 14,2 en 2,5 procent.

Veruit het grootste deel van de Vlaamse uitvoer (70,1 procent) ging naar landen binnen de EU. Ruim de helft van de totale Vlaamse export ging naar Duitsland, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg. Van een groot Brexit-effect lijkt geen sprake. De Vlaamse export naar het Verenigd Koninkrijk is wel licht gedaald (-0,4 procent), maar de daling is minder sterk dan de globale daling van de Britse wereldimport (-1 procent). Bovendien was er in 2016 nog een stijging van de Vlaamse export naar het VK met 1,8 procent. Dus al bij al houdt de Vlaamse export naar het VK goed stand ondanks de sterke daling van het pond. Vlaams minister-president Geert Bourgeois organiseert op 17 april trouwens een tweede Brexit-overleg met alle belanghebbenden.

Wat de Europese afzetmarkten buiten de EU-28 betreft, laat de Vlaamse export een stijging van 17,6 procent optekenen, met vooral opvallende stijgingen in Zwitserland (+22,2 procent), Turkije (18,9 procent) en Rusland (+11 procent). Buiten Europa noteert Vlaanderen een sterke stijging van de export naar Afrika (+13 procent), een stijging naar Azië (+3,7 procent, met o.a. een stijging van 15,6 procent richting China) en een stijging van 4,6 procent naar het Midden-Oosten.

Exportpeloton

Het enige continent waar de exportcijfers achteruitgingen is Amerika. Die afname is grotendeels toe te schrijven aan de VS. Daar is sprake van een daling van 13,9 procent. Toch wordt die daling niet bestempeld als structureel. "Sinds 2003 daalt de export soms om daarna weer te stijgen", klinkt het.

De chemie- en farmasector blijven met een aandeel van 21,6 procent of 68,6 miljard euro op kop van het exportpeloton. De sector van het transportmaterieel volgt op een tweede plaats met 13 procent en de sector van de machines en elektrisch materieel op de derde plaats met 10,9 procent.

Niet alleen de Vlaamse export zat vorig jaar in de lift, ook de import naar Vlaanderen bereikte in 2017 een recordbedrag. Zo steeg de Vlaamse invoer van buitenlandse goederen vorig jaar tot 299 miljard euro, een bedrag dat 3,12 procent hoger lag dan in 2016.