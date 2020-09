Vlaamse coronalening hapert IB

01 september 2020

06u49

Bron: Belga 0 Economie Nog maar een op de vijf bedrijven die een coronalening bij de Vlaamse overheid aanvroeg, heeft groen licht gekregen. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) roept banken en boekhouders op om ondernemers bij te staan, want veel dossiers zijn nu onvolledig. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Sinds 5 mei kunnen bedrijven die in zwaar weer terecht waren gekomen door de coronacrisis een zogenaamde "achtergestelde lening" aanvragen bij de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. Die hulplijn riep de Vlaamse regering in het leven voor kmo's, zelfstandigen, start-ups en scale-ups die niet in aanmerking kwamen voor de overbruggings­kredieten die de federale regering uitdokterde met de banken.

Al 646 ondernemers hebben een aanvraag ingediend voor een totaalbedrag van 311 miljoen euro. Met een budget van 500 miljoen euro is er nog veel marge. Toch zijn nog maar 134 dossiers goedgekeurd. Voor een kwart van de 646 aanvragen ligt de oorzaak voor de hand: ze zijn niet ontvankelijk omdat de aanvrager al in moeilijkheden zat voor de coronacrisis of geen kmo blijkt te zijn.

Onvolledige aanvragen

Maar bij vier op de tien aanvragen is er een ander probleem: ze zijn niet volledig. "Meestal ontbreekt een geloofwaardig businessplan waarin de aanvrager aantoont dat hij in staat is op tijd terug te betalen", zegt de woordvoerder van Crevits.