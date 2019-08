Vlaamse bedrijfsleiders pleiten voor fiscale ommezwaai kv

20 augustus 2019

04u29

Bron: Belga 0 Economie Meer dan vijftig Vlaamse bedrijfsleiders hebben een open brief geschreven aan de Vlaamse en de federale politici. Daarin doen ze 36 voorstellen voor een beter beleid, waaronder een radicale hervorming van de fiscaliteit. Dat schrijft De Tijd vandaag. De brief is een initiatief van ex-Dexia-topman Karel De Boeck en Karel Cardoen, de ex-CEO van het autobedrijf Cardoen.

De voorstellen gaan over uiteenlopende thema's, zoals de arbeidsmarkt, het milieu, mobiliteit en justitie. Sommige liggen voor de hand, andere zijn op zijn minst verrassend te noemen. Zo pleiten de ondertekenaars voor een vlaktaks van "bijvoorbeeld" 20 procent. Dat houdt in dat alle particuliere vermogenswinsten - uit werk, aandelen, dividenden, verhuur of erfenissen - en de vennootschapswinsten tegen dat eenvormige tarief worden belast. Een belastingstelsel zonder achterpoortjes moet het einddoel zijn. "Fiscale optimalisatie is niet langer te tolereren", is in de brief te lezen.

De bedrijfsleiders pleiten voorts voor een vergroening van de fiscaliteit, onder meer via een vliegtuigtaks en hogere taksen op fossiele brandstoffen. Dat moet lagere lasten op arbeid mogelijk maken. Ook over migratie zijn er opmerkelijke voorstellen. Migranten zonder papieren moeten volgens hen meteen worden ingeschakeld op de arbeidsmarkt als ze een goede kans maken op een verblijfsvergunning. Voorts moet een studie aangeven "hoeveel migranten van welk 'type' (geloof, land van herkomst, opleiding) onze gemeenschap jaarlijks aankan zonder haar identiteit te verliezen.”