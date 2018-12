Vlaams opleidingsverlof voor werknemers is rond: alle details op een rij kg

27 december 2018

12u04

Bron: Belga 3 Economie Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) is klaar met de hervorming van de opleidingsinitiatieven voor werknemers, waaronder het zogenaamde Vlaams opleidingsverlof. Een overzicht van wat er is beslist.

De Vlaamse regering hakte afgelopen zomer de knoop al door om het Betaald Educatief Verlof te hervormen. Het Vlaams opleidingsverlof is de opvolger, en alle details van die hervorming zijn nu rond, meldt bevoegd minister van Werk Philippe Muyters.



125 uur opleidingsverlof

Concreet zal elke werknemer in de private sector vanaf het schooljaar 2019-2020 125 uur opleidingsverlof kunnen opnemen zonder loonverlies. De Vlaamse overheid betaalt de loonkosten dan terug aan de werkgever. Nieuw is dat ook werkplekleren daarvoor in aanmerking komt.

Opleiding deels terugbetaald

Verder komen er ook Vlaamse opleidingscheques. Daarmee kunnen werknemers de helft van de kosten van arbeidsmarktgerichte opleidingen terugbetaald krijgen, met een maximum van 250 euro (de werknemer betaalt dan 125 euro uit eigen zak).



Wanneer het gaat om basisvaardigheden als Nederlands, rekenvaardigheid of ICT of een knelpuntopleiding, dan valt de eigen bijdrage zelfs volledig weg. Wie voor een diploma hoger onderwijs gaat, heeft een maximumbedrag van 500 euro in plaats van 250.

Hogere premies tijdens intensieve opleiding

Tot slot is er nog het Vlaams opleidingskrediet, dat gericht is op de grootste knelpunten op de arbeidsmarkt. Werknemers die zich grondig willen herscholen en daarvoor een intensieve opleiding moeten volgen, kunnen hun loopbaan daarvoor volledig, halftijds of voor één vijfde onderbreken. Ze krijgen daarvoor dan een premie van de Vlaamse overheid, boven op de federale ondersteuning.





De Vlaamse premie krijgen ze tijdens de volledige duur van de opleiding en wordt ook verhoogd, zodat het totale bedrag hoger is dan een werkloosheidsuitkering. Afhankelijk van de persoonlijke situatie gaat het over een stijging van gemiddeld 200 euro in geval van een loopbaanonderbreking van één vijfde, tot een stijging van 365 euro bij een voltijdse onderbreking.

Budget van 70 miljoen euro

"We hebben vandaag en in de toekomst élk talent op onze arbeidsmarkt nodig. Enkel door goed geschoolde en goed gemotiveerde mensen kunnen we Vlaanderen draaiende houden", reageert een tevreden minister Muyters. "Deze hervorming ondersteunt die ambitie.” Met de hervorming is een totaal budget van 70 miljoen euro gemoeid.