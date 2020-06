Vlaams begrotingstekort loopt op tot 6,5 miljard euro KVDS

06 juni 2020

11u46

Bron: Belga 4 Economie Het begrotingstekort in Vlaanderen loopt dit jaar op tot 6,5 miljard euro. Dat blijkt uit de jongste berekeningen van het kabinet van Vlaams minister van Begroting en Financiën Matthias Diependaele (N-VA). Op 10 april was er nog sprake van een tekort van 4,14 miljard euro.

De Vlaamse regering had voor 2020 aanvankelijk een begrotingstekort van 432 miljoen euro ingecalculeerd. Het zou het enige jaar van deze legislatuur worden dat er niet naar een begroting in evenwicht werd gestreefd.

Maar de coronacrisis diepte het tekort verder uit. Na de eerste weken van de quasi-lockdown bleek uit een begrotingscontrole van de regering al dat het dit jaar zou oplopen tot 4,14 miljard euro. Daarin zit met name zowat 2,5 miljard euro die ze eenmalig uittrok voor hinder- en compensatiepremies.

Rekening

Ondertussen blijft de rekening oplopen: de Vlaamse regering gaat nu uit van een begrotingstekort tot 6,5 miljard euro. De nieuwe berekeningen kwamen er na bijgestelde vooruitzichten van het Federaal Planbureau en de Nationale Bank vrijdag, waarin uitgegaan wordt van een grotere economische krimp in 2020 dan eerder voorspeld (-10,6 procent).





Het bedrag loopt met name op door een correctie van de federale dotaties door de nieuwe economische vooruitzichten. Het gaat om een bedrag van 2,1 miljard euro dat Vlaanderen minder zal ontvangen van de federale overheid. In principe kan die afrekening in 2021 gedaan worden, maar minister Diependaele wil de problemen niet opschuiven naar volgend jaar. "Je wil je begroting zo actueel mogelijk. Die factuur meenemen naar 2021 zou niet gezond zijn."

Daarnaast trok de Vlaamse regering ook 296 miljoen euro uit voor het coronanoodfonds. "Indien we deze extra uitgaven niet hadden gedaan, waren de kosten op termijn veel hoger opgelopen", zegt minister Diependaele. "De uitdaging op korte termijn is via het economisch herstelplan de economie weer de nodige zuurstof te geven. Op lange termijn moeten we kijken hoe we het structurele tekort aanpakken, want deze crisis heeft gevolgen voor meerdere jaren.”

Lees ook: Carl Devos: “Je kan geen samenleving heropbouwen op een politieke puinhoop” (+)