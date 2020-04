Vlaams begrotingstekort loopt op tot 4,14 miljard euro ADN

10 april 2020

15u52

Bron: Belga 18 Economie Het Vlaamse begrotingstekort loopt dit jaar op tot 4,14 miljard euro. Dat blijkt uit een begrotingscontrole die de regering vrijdag heeft uitgevoerd. Bij de regeringsvorming werd nog uitgegaan van een tekort van 436 miljoen euro in 2020.

Na een beperkt tekort in 2020 zou Vlaanderen in 2021 opnieuw aanknopen met een evenwicht, om de jaren daarna naar een klein overschot te evolueren. Dat scenario is van de baan door het coronavirus.

Maatregelen

De maatregelen die de Vlaamse regering tot hiertoe nam om de crisis in te dijken, kosten al 2,5 miljard euro. Voor de meeste initiatieven, zoals de hinderpremie, wordt gerekend op uitgaven tot en met 3 mei. De regering gaat er dus van uit dat de Veiligheidsraad volgende week beslist de lockdown met twee weken te verlengen.



Daarnaast wordt rekening gehouden met 1 miljard euro minderontvangsten. In de berekening, die al enkele weken geleden werd opgestart, gaat de regering nog uit van een daling van het bbp met 1 procent. Volgens nieuwe inschattingen zou dat kunnen oplopen tot -8 procent, wat Vlaanderen nog een extra miljard in het rood kan duwen.

Besparingen?

De regering heeft de cijfers vrijdag enkel vastgesteld. Waar ze het geld gaat halen, is nog geen onderwerp. “Als een samenleving zo onder druk staat, is dat niet het moment om te kijken naar besparingen”, zegt minister van Financiën Matthias Diependaele. “Maar het is natuurlijk zo helder als pompwater dat we dat vroeg of laat moeten gaan doen. Een begrotingsevenwicht moet ons objectief blijven.”

In september plant Vlaanderen al een extra begrotingscontrole. De regering hoopt dat er dan een definitieve inschatting kan worden gemaakt van de impact van de crisis.

Hoe langer dit duurt, hoe meer economisch verlies en hoe meer dit inteert op onze welvaart in de toekomst Minister van Financiën Matthias Diependaele

“Zo snel mogelijk opnieuw opstarten”

“Hoe langer dit duurt, hoe meer economisch verlies en hoe meer dit inteert op onze welvaart in de toekomst”, aldus Diependaele. “Dat moeten we zo veel mogelijk zien te beperken.” Volgens hem is het dan ook zaak onze economie zo snel mogelijk opnieuw op te starten, met respect voor veiligheid en gezondheid.

“De coronacrisis laat zich hard voelen”, reageert minister-president Jan Jambon op Twitter. “Nu alles richten op de gezondheid van mensen en binnenkort ook op het economisch herstel.”

