Vivaldi-regering wil minimumpensioen optrekken naar 1.500 euro: wie gaat dat betalen?

Economie Zijn er nog zekerheden in de Wetstraat? Toch dat de verhoging van het minimumpensioen tot 1.500 euro - een populaire verkiezingsbelofte - er volgens de onderhandelaars van de Vivaldi- regering wel degelijk zal komen. Een trofee met een prijskaartje van 2 miljard euro per jaar. Al kan dat ook nog een miljardje meer zijn.

Een pensioen van 1.500 euro per maand. Is dat bruto of netto?

Netto, aldus socialisten, die het voorstel als verworven beschouwen, daar waar andere partijen daar nog niet 100% zeker van zijn. Vandaag bedraagt het minimumpensioen voor een alleenstaande werknemer of zelfstandige 1.266 euro. Officieel is dat bruto, maar er worden geen inhoudingen op verricht, waardoor het in de praktijk netto is. Dat bedrag willen de partijen die de nieuwe regering proberen te vormen optrekken naar 1.500 euro.

Pensioenexpert Marjan Maes (KU Leuven): "Het pensioen van een werknemer zou zo'n 60 procent moeten zijn van het gemiddelde loon van z'n hele carrière. Maar door de uitholling van de welvaartsaanpassingen in de jaren 90 is dat voor velen intussen veel minder. De logica van dat plotse bedrag van 1.500 euro netto is totaal zoek: je gaat mensen krijgen met een pensioen dat misschien zelfs hoger is dan hun nettoloon, terwijl anderen 42 jaar gewerkt hebben en een pensioen krijgen dat maar 40% is van hun laatste loon."

Wie heeft er recht op?

Enkel gepensioneerden die minstens 20 jaar als ambtenaar hebben gewerkt of 30 jaar aan de slag waren als werknemer of zelfstandige, hebben recht op het wettelijke minimumpensioen. Dat betekent niet dat zij voortaan automatisch verzekerd zijn van maandelijks 1.500 euro op hun rekening. Het volledige bedrag is alleen van tel voor wie een volledige loopbaan van 45 jaar kan voorleggen. De socialisten wilden naar verluidt die loopbaan verkorten naar 42 jaar, maar dat is van tafel. Wie begon te werken op z'n 22ste en met pensioen gaat op 65 grijpt dus naast een minimumpensioen van 1.500 euro. "Geven ze zo iemand dan 43/45sten van dat bedrag of valt zo'n persoon terug op de oude regeling met pakweg 1.230 euro?" vraagt Maes zich af. "Dat allemaal mee verrekenen op 1.500 euro zou de kostprijs van het hele plaatje erg beïnvloeden."

Belangrijk om te weten is dat een volledige loopbaan van 45 jaar niet betekent 45 jaar werken. "Er zijn de gelijkgestelde periodes waarin je niet werkt en dus ook geen sociale lasten afdraagt, maar die de overheid wel meetelt als zogezegd gewerkt", zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). "Het gaat dan om zorgkrediet, ziekte en moederschapsrust - dat is allemaal te begrijpen. Maar werkloosheid valt daar ook onder. En zonder hardvochtig te worden: dat moet ingeperkt worden. Zo niet staan er te weinig schouders onder het systeem om het nog te kunnen betalen."

Beide experts wijzen ook naar het veelbesproken verhaal van twee Waalse vrouwen dat enkele jaren geleden opdook, waarbij Caroline 33 jaar werkloos was, maar wel meer pensioen kreeg dan vriendin Virginie die 40 jaar had gewerkt. "Zo zijn er nog absurde koterijen", zegt Maes. "Wie 15 jaar ambtenaar was, 15 jaar werknemer en 15 jaar zelfstandige, heeft ondanks 45 gewerkte jaren geen recht op een minimumpensioen."

Wat voor wie door een aanvullend pensioen al aan 1.500 euro komt?

Het gaat volgens Stijn Baert wel degelijk over de eerste pijler, het wettelijke pensioen. "Wat daar nog bovenop komt door wat mensen gespaard hebben tijdens hun loopbaan, telt niet mee."

Hoeveel mensen hebben uitzicht op een hoger pensioen?

Twee derde van de zelfstandigenpensioenen bedragen in ons land minder dan 1.500 euro netto. Bij werknemerspensioenen gaat het om 57%, bij de ambtenaren om 'een kleine groep'. De Federale Pensioendienst besloot gisteren "wegens de gevoeligheid" geen cijfers vrij te geven. 'De Tijd' verkreeg begin dit jaar bij dezelfde dienst het cijfer van 1,2 miljoen Belgen met een maandelijks pensioen lager dan 1.500 euro netto. Het ging toen om 715.916 Vlamingen, 348.353 Walen en 93.554 naar het buitenland uitgeweken Belgen en 70.838 Brusselaars.

Hoeveel er van hen een volledige loopbaan van 45 jaar hebben, valt nog te bekijken. "Wees gerust: veel bruggepensioneerden zitten in die categorie", zegt Maes. "Ze zijn al jaren thuis, maar pas op 65 wordt hun statuut omgezet in gepensioneerd. Extra pijnlijk voor werkmensen die niet de kans kregen om vroeger te stoppen en pakweg op hun zestigste vervroegd op pensioen zijn gegaan omdat ze niet meer kónden werken."

Stijn Baert maakt een ruwe schatting en denkt dat 45% van de gepensioneerden in het werknemersstatuut op die 1.500 euro terechtkomt. “Het zal voor veel mensen om een flinke verhoging gaan."

En zelfstandigen?

"Ook voor zelfstandigen zullen dezelfde regels gelden, want de barema's voor de minimumpensioenen voor zelfstandigen zijn enkele jaren geleden gelijkgeschakeld", zegt Maes. Al zorgt dat weleens voor wrevel, aangezien veel zelfstandigen minder bijdragen aan de pensioenkas dan wie voor "een baas" gaat werken. "Klopt, maar zelfstandigen doen ook veel minder beroep op de gelijkgestelde periodes."

Wat zal dat kosten?

Wie zal het zeggen? Volgens plannen van Paul Magnette (PS): jaarlijks 1,1 miljard euro. Volgens het Federaal Planbureau, dat het eens narekende en als "onbetaalbaar" en "populistisch" bestempelde: jaarlijks 3,2 miljard euro. Volgens een Vivaldi-onderhandelaar: jaarlijks 2 miljard euro. Mogelijk wordt de rekening nog wat opgeschoven en volgt de uitrol van het systeem pas in 2024, maar ook dat is nog onderwerp van discussie. Maar gezien er ook de vergrijzingskosten bijkomen - plus 6,3 miljard euro de volgende legislatuur - kunnen experts hun enthousiasme in toom houden.

"Dit is de factuur doorschuiven naar een volgende generatie", zegt Maes. "En het betekent - houd u vast - dat Virginie ondanks 40 jaar werken als zelfstandige géén hoger pensioen zal krijgen, terwijl Caroline die 30 jaar werkloos was in plaats van een pensioen van 1.134 euro er één van 1.500 euro zal krijgen als ze tot haar 65ste wacht om het aan te vragen. Dit gaat de onrechtvaardigheid nog versterken."

Wie gaat dat betalen?

"De technische uitwerking van dit minimumpensioen is nog voorwerp van onderhandeling de komende dagen", klinkt het. Een bijdrage van de hoogste pensioenen? "Ik spreek tegen mijn eigen winkel, maar ik zou het begrijpen als ze de hoge pensioenen aftoppen", zegt Stijn Baert. "Maar er zullen er misschien ook zijn die daarvoor de revolutie starten. (lacht)" Volgens Marjan Maes ligt de effectieve meerkost overigens nog hoger dan die recurrente 2 of 3 miljard euro.

"In Spanje hebben we dat gezien. Daar hebben ze ook de voorwaarden versoepeld en het minimumpensioen opgetrokken, maar daar zijn ze van teruggekomen omdat veel mensen geen uitdaging zagen om langer te werken: ze waren toch zeker van een goed pensioen." En om de armoede terug te dringen zal het symbooldossier ook niet helpen, menen de experts. "Veel ouderen in de armoede hebben geen volledige loopbaan en vallen uit de boot", zegt Maes. “Het aantal 65-plussers in armoede bedraagt bij ons 16,6 procent, terwijl we meer geld aan pensioenen spenderen dan Nederland en Noorwegen, waar het percentage armen lager is."

