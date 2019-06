VISA en PayPal doen mee aan Facebook-munt: “Dit zou wel eens de doorbraak van de cryptomunt kunnen worden” Pieter Gordts

15 juni 2019

19u32

Bron: De Morgen 7 Economie Via gelekte informatie in de Amerikaanse pers worden de contouren van de munt die Facebook volgende week voorstelt stilaan duidelijk. Ook bedrijven als VISA, Mastercard en PayPal zullen er mee instappen. Maar zijn die betaalgiganten geen concurrenten voor zo’n nieuwe munt?

Zelfs over de naam van de nieuwe munt is nog geen duidelijkheid - zowel GlobalCoin als Libra circuleren nog - maar dankzij het laatste brokje informatie worden de grenzen ervan stilaan duidelijk. Het was de Amerikaanse krant Wall Street Journal die gisteren berichtte dat bedrijven als VISA, Mastercard, PayPal en Uber mee in de munt zullen stappen. Voor een bedrag van 10 miljoen dollar (bijna 9 miljoen euro) tekenen ze in op het consortium achter de nieuwe munt en zitten ze mee aan de knoppen.

Het doet de vraag rijzen waarom enkele van de giganten uit de betalingssector willen samenwerken met een mogelijke nieuwe concurrent. Wel, omdat ze de boot niet willen missen. “Dit zou wel eens de doorbraak van de cryptomunt kunnen worden”, zegt Vlerick-professor digitaal bankieren Bjorn Cumps. Ook econoom Pascal Paepen (Thomas More Hogeschool, KU Leuven) denkt dat de nieuwe munt van Facebook een gigantisch succes zou kunnen worden. “Ik vind cryptomunten onzinnig omdat ze op niets gebaseerd zijn, maar ook ik zou er geld insteken. Zeker als het sterkste merk ter wereld in zo’n munt stapt.”

Bovendien hoeft het helemaal niet zo vreemd te zijn dat concurrenten samenwerken. “Kijk naar Apple en Samsung: die doen elkaar continu processen aan maar de Zuid-Koreanen leveren wel veel van de onderdelen voor de iPhone”, zegt Cumps.

Blazoen oppoetsen

Ook voor Facebook houdt zo’n samenwerking steek. Het helpt het bedrijf ten eerste zijn blazoen wat op te poetsen. Na alle privacyproblemen is dat handig in een markt waar vertrouwen cruciaal is. Niet voor niets kiest het bedrijf ervoor om van de nieuwe munt een zogenaamde ‘stablecoin’ te maken: hij wordt gelinkt aan een korf van reële munten als de euro, dollar en yen. Het is dus niet de bedoeling om de waarde ervan sterk te laten fluctueren zoals het geval is met bitcoin.

“Het is ook gewoon logisch dat de munt ondersteund wordt door een globaal kredietkaartsysteem. Anders zou Facebook bij wijze van spreken met elk land een deal moeten sluiten om toegang te krijgen tot bankrekeningen”, zegt econoom Steven Van Belleghem, auteur van Customers the Day After Tomorrow.