Vijftien procent van werknemers nog tijdelijk werkloos in juni jv

09 juli 2020

07u42

Bron: belga 0 Economie Bijna 15 procent (14,64 procent) van de Belgische werknemers uit de private sector was in juni nog één of meerdere dagen tijdelijk werkloos. Dat is bijna een halvering vergeleken met mei, toen het nog 26,97 procent was, blijkt uit een analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta. Over de volledige periode maart-juni hebben 37,52 procent van het totale aantal werknemers tijdelijke werkloosheid gekend.

"De piek in tijdelijke werkloosheid is duidelijk voorbij. Maar: bij 1 procent van de bedrijven gaat het wel nog om volledige tijdelijke werkloosheid, blijkt uit onze cijfers van ons coronadashboard van de eerste week van juli. In volle lockdown was dat 12 procent", zegt juriste van het Kenniscentrum van Acerta Nele Mertens. "De verwachting is dat ook de komende maanden steeds minder werknemers tijdelijke werkloosheid zullen kennen. Ondertussen zitten we immers volop in de vakantiemaanden en vastgelegde vakantie primeert over eventuele werkloosheid. En na de zomer, in september, zullen er voor werkloosheid door overmacht nieuwe spelregels gelden."

Zo zal de tijdelijke werkloosheid door (corona)overmacht vanaf september niet meer zo toegankelijk zijn als dat de vorige maanden het geval was. De verwachting is dat de mate van tijdelijke werkloosheid door overmacht van de voorbije maanden een criterium zal zijn voor overmacht na 1 september, voor wie er wel of niet nog een beroep op zal kunnen doen.

"Uiteraard bestaat ook altijd nog de "gewone" economische werkloosheid. Voor een eventuele overstap van overmacht naar economische werkloosheid zal er een overgangsregeling zijn. Hopelijk komt er voldoende snel volledige duidelijkheid over de precieze spelregels", zegt Nele Mertens.