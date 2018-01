Vijfde recordjaar op rij voor de Antwerpse haven Redactie

In de Antwerpse haven is in 2017 voor 223,6 miljoen ton goederen behandeld, zo'n 4,4 procent meer dan het jaar voordien. Dat heeft het Havenbedrijf Antwerpen bekendgemaakt.

Het vijfde recordjaar op rij kwam er onder meer door opnieuw een stevige groei bij de containers tot 10,4 miljoen teu (+4,1 procent) en het vloeibaar massagoed tot 73,1 miljoen ton (+5,7 procent). Het droog massagoed kende een daling van 3,7 procent tot 12,2 miljoen.