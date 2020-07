Vijfde meer klachten over buitenlandse webshops IB

28 juli 2020

04u52

Bron: Belga 0 Economie De Economische Inspectie heeft in 2019 9.615 klachten gekregen over aankopen bij buitenlandse webshops. Dat is ruim een vijfde meer dan het jaar voordien, schrijft De Tijd vandaag. In het eerste kwartaal van dit jaar ging het al om 5.542 meldingen. Sp.a-Kamerlid Melissa Depraetere vroeg de cijfers op bij minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V).

Het Meldpunt van de Economische Inspectie kreeg, sinds de oprichting in februari 2016, tot 30 april dit jaar ruim 38.500 meldingen binnen over buitenlandse webshops.

Het aantal klachten over bestelde pakjes die niet zijn geleverd, steeg van 934 meldingen in 2016 naar 2.778 vorig jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar stond de teller al op 1.887. Andere klachten gaan over bestellingen die niet voldoen of het ongevraagd leveren van goederen en diensten.

Volgens Depraetere gaat het nog om een onderschatting. "Het consumentenrecht wordt op die manier aangetast en de Belgische wetgever kan daar eigenlijk weinig aan doen. Daarom moeten er op Europees niveau stappen worden gezet.”