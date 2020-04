Vijf lokale ondernemers maken hun rekening: “200% inzet voor 50% minder opbrengst”

de deuren nog altijd gesloten houden. Met alle gevolgen vandien, want in tegenstelling tot de grote ketens, hebben zij meestal nog minder financiële marge om deze crisis te overleven. De coronarekening van vijf lokale onder­nemers. En die oogt niet fraai. Of zoals een van hen het verwoordt: “We werken dubbel zo hard, maar verdienen slechts de helft.”

Economie Terwijl de doe-het-zelfzaken en tuincentra vorig weekend weer open mochten, moeten kleine zelfstandigen omwille van Covid-19 de deuren nog altijd gesloten houden. Met alle gevolgen vandien, want in tegenstelling tot de grote ketens, hebben zij meestal nog minder financiële marge om deze crisis te overleven. De coronarekening van vijf lokale onder­nemers. En die oogt niet fraai. Of zoals een van hen het verwoordt: “We werken dubbel zo hard, maar verdienen slechts de helft.”

Cindy Smeets (47) uit Heers heeft een bloemenwinkel

vivafloraheers.weebly.com

Vaste kosten

• Huur en kadastraal inkomen: 600 euro

• Boekhouding, verpakkingsmateriaal en andere algemene kosten: 400 euro

• Telefoon en water: 200 euro

• Benzine: 200 euro

• Freelancer: 1.000 euro

“Ik betaal al mijn leveranciers, maar niet mezelf”

“Ik heb een kleinschalig bloemenwinkeltje, met ook wat decoratie”, zegt Cindy. “Ik run de zaak in mijn eentje, maar ik heb wel een freelancer in dienst. Sinds de coronacrisis moeten wij ons 200% inzetten voor maar 50 % van ons normale rendement, want we hebben nu alleen maar online bestellingen en leveringen. Daar kruipt heel veel tijd in. Ik lever gratis vanaf 25 euro en eigenlijk loont dat niet echt, maar ik zie dit als een manier om mijn klanten te bedanken voor hun steun. Ik wil die mensen ook op lange termijn graag dicht bij mij houden. Ik ben dertig jaar bezig, dit is mijn levenswerk en dat wil ik niet op de helling zetten.”

“Om de verkoop toch wat te boosten, probeer ik zoveel mogelijk acties te bedenken. Bij Pasen heb ik bijvoorbeeld paasboompjes versierd en ik breng pakketjes aan huis waarmee mensen zelf kunnen bloemschikken. Ik heb helaas nooit werk gemaakt van een website. Voor corona gebruikte ik wel veel Facebook om acties en promoties te tonen. Gelukkig kan ik daar nu op verder bouwen. Misschien dat ik in de toekomst toch maar eens in een webshop moet investeren.”

Moederdag

“Alle trouwfeesten en communies in mei zijn weggevallen, terwijl dit ons topseizoen had moeten zijn. Dit zijn voor mij immers de weken waarin ik zoveel mogelijk omzet moet draaien om de kalme zomermaanden te overbruggen. Ik werk nu dag en nacht om het schip drijvende te houden en de kosten te kunnen betalen. Ik ben wel heel blij dat ik erg trouwe klanten heb, die mij een hart onder de riem steken door boeketjes voor zichzelf te bestellen. Ze zitten nu ook thuis, waardoor ze meer plezier van hun bloemetjes hebben. Die bestellingen maken wel iets goed, maar toch zitten we maar op 30 à 40% van onze normale omzet. Het is met een bang hartje uitkijken naar moederdag. We hopen dat we tegen dan weer open mogen, want het is bijna onmogelijk om al die leveringen zelf te gaan doen.”

Als ik pas was begonnen en nog geen trouw klantenbestand had opgebouwd, had ik dit niet overleefd Cindy Smeets

“Mijn vaste kosten schommelen elke maand rond de 3.500 à 4.000 euro. Ik betaal vandaag iedereen — mijn leveranciers, mijn freelancer — behalve mijzelf. Als ik pas was begonnen en nog geen trouw klantenbestand had opgebouwd, had ik dit niet overleefd. We krijgen nu wel uitstel van bijvoorbeeld onze btw-afrekening, maar uitstel is geen afstel, hè. Dat moet je hoe dan ook betalen. Ik heb wel recht op die premie van 4.000 euro, maar dat bedrag volstaat niet om de zomer door te komen, want dat is een periode waarin we sowieso heel weinig verkopen. Het is ook niet eerlijk dat grote tuincentra sinds vorig weekend wel open mogen en de kleine bloemist niet. Ik lever ook grond en plantjes, maar die zullen de mensen nu daar kopen. Behoorlijk frustrerend.”

Griet Timmermans (38) uit Pulderbos heeft een webwinkel en geeft workshops

www.flingo.be

Vaste kosten

• Win-winlening: 107 euro

• Kaskrediet: 93 euro

• Website en webshop: 100 euro

• Sociale bijdragen: 250 euro

• Auto: 100 euro

• Boekhouder: 75 euro

• Fotobewerkingsprogramma’s: 100 euro

“Webshop extra getroffen door prijsverhoging bpost”

“Met Flingo wil ik drukbezette mama’s ondersteunen in de keuken. Offline door het geven van workshops, online met de verkoop van leuke spullen zoals drinkbussen, bento-brooddozen, kindvriendelijke messen en uitsteekvormpjes”, zegt Griet. “De bedoeling was om Flingo in 2020 volledig uit te bouwen. Zo had ik begin dit jaar een pop-up van twee weken in Sint-Truiden en één van drie maanden in Grobbendonk. Die laatste hebben we al na een vijftal weken moeten sluiten door corona. Ik had ook veel beurzen op het programma staan, maar die zijn allemaal weggevallen, net zoals de workshops rond de bento-dozen. Die gaven mijn verkoop altijd een behoorlijke boost, want als mensen zien hoe ze de dozen en de uitsteekvormpjes kunnen gebruiken, zijn ze veel meer geneigd om ze achteraf ook te kopen. Ik was bovendien van plan om ook homeparty’s te organiseren, maar dat kan voorlopig ook niet doorgaan.”

Ik begrijp dat postbodes nu extra werk hebben, maar zo’n stijging betekent wel dat zelfstandigen die het vandaag al zo moeilijk hebben, nog eens extra worden getroffen Griet Timmermans

“Het enige wat vandaag overblijft, is de webshop. Maar die kan de rest natuurlijk niet compenseren. Ik maak nu duizenden euro’s verlies. Om een idee te geven: in de pop-up in Sint-Truiden had ik in twee weken voor 1.700 euro verkocht. Daar kom ik online niet aan. De verkoop viel de eerste twee weken van de lockdown volledig stil, maar in de paasperiode liepen de bestellingen weer binnen. Probleem is dat mijn focus ligt op drinkbussen en brooddozen en vermits de scholen dicht zijn en iedereen thuis werkt, is daar nu maar weinig vraag naar.”

Lening bij mama

“Daarom probeer ik creatief te zijn met acties. Ik had bijvoorbeeld een paaspakket voor kinderen samengesteld en nu ga ik hetzelfde doen voor een verjaardagen, want dat blijkt erg succesvol. Wat het ook goed doet, zijn de kookschortjes voor kinderen, de uitsteekvormpjes en de kindvriendelijke messen, omdat ouders nu meer tijd hebben om samen met hun kinderen te koken. Het is fijn dat ik daar toch nog iets uit haal en daarom vind ik het ook onwaarschijnlijk dat bpost heeft beslist om tijdens de coronacrisis 0,25 euro meer te vragen voor de verzending van een pakket. Sinds januari waren hun prijzen al met een euro gestegen! Ik begrijp dat postbodes nu extra werk hebben, maar zo’n stijging betekent wel dat zelfstandigen die het vandaag al zo moeilijk hebben, nog eens extra worden getroffen. Daarom ga ik de pakjes tot vijftien km in de omtrek nu zelf gratis leveren.”

“Ik heb het geluk dat mijn echtgenoot een mooi inkomen heeft, waardoor hij de privé-kosten grotendeels kan dragen. Mijn tweede meevaller is dat mijn vaste kosten bij Flingo maar rond de 900 euro liggen. Ik heb geen hoge bankleningen en ik heb geen pand, waardoor ik geen huur moet betalen. Mijn stock staat gewoon in de garage. Ik heb wel een kaskrediet en een win-winlening voor 10.000 euro bij mijn mama afgesloten. Dat is een lening die je aangaat met mensen die in je geloven, waardoor je niet langs de bank moet passeren. Onze lening loopt acht jaar, ik betaal haar elke maand terug en zij kan de lening van haar belastingen aftrekken. Win-win dus.”

Jeanine Lauwen (65) uit Merksem baat er Taverne Laagland uit

Vaste kosten

• Huur: 1.144 euro

• Brouwer: 4.000 euro

• Diensters: 1.200 euro

• Gas & elektriciteit: 690 euro

• Water: 120 euro

“Terrasjesweer, maar café blijft gesloten”

“Cafés zijn omwille van het coronavirus verplicht gesloten. Dat betekent dat sinds 13 maart alle inkomsten zijn weggevallen. Inmiddels is de hinderpremie van 4.000 euro voor bedrijven die verplicht moeten sluiten al wel gestort. Daarmee heb ik de rekeningen kunnen betalen. Maar wat zal er in mei gebeuren? Dat blijft bang afwachten. Het is alleszins niét het moment om een schoon nieuw kleedje te kopen.”

Ik verwacht dat klanten, zodra de lockdown versoepeld wordt, snel weer op café zullen gaan. Maar dat zal slechts van korte duur zijn, omdat het virus iedereen diep in de portemonnee raakt Jeanine Lauwen

“Mooi terrasjesweer staat normaal gezien garant voor een mooie dagomzet. Dus de coronacrisis is een flinke streep door de rekening. Ik verwacht dat klanten, zodra de lockdown versoepeld wordt, snel weer op café zullen gaan. Maar dat zal slechts van korte duur zijn, omdat het virus iedereen diep in de portemonnee raakt. Frequent op café gaan? Daar zullen ze de centen niet meer voor hebben. Ook in niet-coronatijden merk je dat consumenten op het einde van de maand minder drinken. Maar wie weet wordt een pint op het terras van Café Laagland in Merksem wel hét alternatief voor een vakantie in Verwegistan.”

Maand geen huur

“Ik heb een overeenkomst met een brouwer. Dat ‘boterbriefje’ is een obstakel als ik mijn café van de hand wil doen. Een overnemer wil natuurlijk zijn zin kunnen doen. Als nieuwe afnemer kun je bij een brouwerij onderhandelen. Ik ben al 27 jaar klant en moet toch nog vaak smeken voor glazen of bierviltjes. Positief is wel dat ik een maand geen huur heb moeten betalen. Mooi, maar ik weet niet of ik die later wél moet vereffenen. Liever nu door de zure appel bijten dan rekeningen te laten opstapelen. Cadeaus krijg je niet. In Sinterklaas geloof ik niet.”

“Ik sukkel met mijn rug en heb een beender- en spierziekte. Van de dokter mág ik niet meer werken. Maar een kapitein laat zijn schip toch ook nooit in de steek? Mijn ex-man is lang zaakvoerder geweest. Sinds ik op pensioen ben, ben ik weer zélf zaakvoerder, zij het onbezoldigd. Ik leef van mijn rustgeld. Dat is met € 1.274 geen vetpot, maar zolang ik mijn rekeningen kan betalen… Ik werk al 47 jaar in de horeca. De tapkraan definitief dichtdraaien lukt niet. Toch hoop ik dat ik op een dag voorrang geef aan mijn gezondheid.”

Zoubida El Akadi (43) uit Londerzeel heeft een boetiek

www.nanufashion.be

Vaste kosten

• Elektriciteit: 340 euro

• Hypotheek winkelpand: 1000 euro

• Auto: 650 euro

• Kassasysteem: 80 euro

• Opstart webshop: 300 euro

“Maar kleine tegenslag nodig om weer van nul te moeten beginnen”

“Ik heb de winkel al een aantal dagen gesloten voordat de overheid ons het oplegde. Ik voelde aan dat dit niet oké was en dat het meer was dan een griepje”, vertelt Zoubida. “Toen duidelijk werd dat de sluiting lang zou duren, hebben we een webshop opgezet. Ik had gelukkig al een site en alles stond klaar om op termijn ook met een webshop te starten. Ik had ook al geïnvesteerd in een voorraad- en kassasysteem, zodat ik niet veel extra kosten of werk meer had om de webshop online te krijgen.”

De webshop loopt wel, maar dat is natuurlijk niet te vergelijken met de omzet die je draait in een fysieke winkel

“De webshop loopt wel, maar dat is natuurlijk niet te vergelijken met de omzet die je draait in een fysieke winkel. Mensen hebben ook altijd nog vragen die ze eerst per messenger sturen: Welke maat moet ik nemen? Hoe tailleert dat? Ik heb immers niet het piepjonge cliënteel dat het gewend is om online te shoppen en bovendien zit ik in de middelste prijsklasse, waardoor mensen ook niet zomaar even snel een extra jurkje bestellen. Dat maakt het al wat moeilijker om de webshop op gang te krijgen. Mijn vaste klanten hebben die eerste week wel goed besteld, uit sympathie en om mij te steunen. Maar dat is ondertussen ook weer een beetje stilgevallen. We doen de verzending gratis in plaats van korting te geven, zoals veel anderen doen. En als de bestelling binnen een straal van 12 km is, breng ik het zelf.”

Solden

“Ik heb nu zestig procent minder omzet en het is maar de vraag of we dat nog ooit gaan inhalen, ondanks de hinderpremie en het uitstel van betaling. Kledij is seizoensgebonden, die moet je dus nú verkopen. De hoogzomercollectie komt ook binnen. Zodra we weer open gaan, moet die dus ook betaald worden. Het is wel een goede zaak dat beslist is om de solden uit te stellen tot augustus. Ik hoop ook dat het zo blijft. Ik heb het altijd vreemd gevonden om solden te doen aan het begin van de zomer. Maar natuurlijk zullen we het voelen als grote spelers zoals Zalando wél eerder kortingen geven. Mensen denken aan hun eigen portemonnee, hé.

“Anderzijds is er ook een publiek dat lokaal wil shoppen omdat ze beseffen dat hun dorpen anders leeg lopen, dus het is afwachten welke van de twee groepen zal doorwegen. Het zal ervan afhangen hoe de consument gaat reageren. Vrezen ze een economische crisis en gaan ze op hun centen letten of willen ze net shoppen omdat ze zo lang thuis hebben gezeten? Dat is een groot vraagteken. Het zijn op momenten als deze dat je beseft hoe kwetsbaar je bent als kleine zelfstandige. Ik heb in vier jaar iets moois opgebouwd, iets waar ik van kan leven, maar nu zie ik weer dat er maar een hele kleine tegenslag nodig is om opnieuw van nul te moeten beginnen.”

En in de supermarkt? “ Als Kerstmis zonder sfeer”

Kim Van Oncen (36) is niet alleen actrice in ‘Dertigers’ op Eén, zij runt ook een supermarkt in Kapellen. “De voedingswinkels boeren goed. Mensen zitten thuis en doen dus de hele dag niets anders dan eten en drinken. Of taarten bakken. Maar omdat we vlak aan de grens liggen, merken we — helaas — wel een terugval van Nederlandse klanten”, zegt Kim (op de foto linksonder). “Onze medewerkers zijn blij dat ze nog kúnnen werken. Vooral de mensen die alleen wonen, hebben zo toch nog een minimum aan sociaal contact. Langs de andere kant was die overrompeling, zeker in het begin, niet iets waar wij om gevraagd hebben. Zowel onze medewerkers als onze voorraad waren daar niet op voorzien. Het lijkt wel Kerstmis. Met dat verschil dat er dan een leuke sfeer hangt. Winkelen in lockdown is een race tegen de klok: zo snel mogelijk je kar vullen en zo weinig mogelijk andere klanten kruisen.”

Onze omzet is dan wel gestegen, onze kosten liggen ook hoger Kim Van Oncen

“We doen er álles aan om de veiligheidsvoorschriften te respecteren, maar een fout is snel gemaakt. Als winkeliers zijn wij ook niet medisch opgeleid. Met de informatie die we krijgen en zelf sprokkelen, proberen we deze coronacrisis het hoofd te bieden. Sluiten is geen optie. We willen onze klanten niet in de kou laten staan. Het hogere risico om zelf besmet te raken, nemen we maar voor lief.”

Bewakingsagent

“Onze omzet is dan wel gestegen, onze kosten liggen ook hoger. We hebben een bewakingsagent aan de deur staan voor crowd control en doen een beroep op een externe firma om mee rekken te vullen. Onze karren worden gereinigd en we bieden medewerkers mondmaskers en handgel aan. Ik wil niet op mijn geweten hebben dat er in de winkel iemand besmet zou raken. Ook onze schoonmaakser klopt meer uren.”

“Ik denk dat mensen inmiddels tot de winter toekomen met al het wc-papier dat ze gehamsterd hebben, maar rijk word je niet als supermarktuitbater. Op droge voeding heb je een nog kleinere marge dan anders sinds de hoofdzetel van Delhaize beslist heeft om een algemene korting van 5% toe te kennen. Dat knaagt aan onze marge, maar tegelijk is het een mooi engagement tegenover de maatschappij. De prioriteit is dat iedereen gezond blijft.”

