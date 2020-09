Vijf EU-landen dringen aan op strenge Europese regels voor cryptovaluta HLA

11 september 2020

14u59

Bron: Belga 0 Economie Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland roepen de Europese Commissie op om snel met regelgevend werk rond cryptovaluta als bitcoins te komen. Dat zeiden ze in de marge van een informele bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën in Berlijn. Volgens de vijf kunnen cryptomunten een negatief effect hebben op de financiële en monetaire stabiliteit en zijn consumenten en beleggers op dit moment onvoldoende beschermd. Komen er geen strenge regels, dan willen de vijf een verbod.

De ministers van Financiën vroegen de EU eind vorig jaar al om een "gecoördineerde totaalaanpak" waarbij de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale en Europese toezichthouders betrokken zouden moeten zijn. Die oproep kwam er toen naar aanleiding van het nieuws dat socialmediagigant Facebook eigen cryptogeld wil uitgeven onder de naam Libra.

Volgens de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire mag enkel de Europese Centrale Bank geld uitgeven, benadrukte hij vrijdag. Het Libra-project van Facebook mag dat "eenvoudige principe" niet in gevaar brengen. Samen met de Duitse, Nederlandse, Spaanse en Italiaanse ministers van Financiën vreest Le Maire niet alleen voor instabiliteit en consumentenbescherming, maar ook voor misbruik zoals fraude, witwassen en de financiering van terrorisme.

Binnenkort wordt een eerste voorstel van de Europese Commissie over de regulering van cryptomunten verwacht. Libra zou eind dit jaar gelanceerd worden. De bedoeling is dat de munt met gevestigde valuta zoals euro's of Amerikaanse dollars gekocht kan worden.