Vierde van zelfstandigen die getroffen zijn door coronacrisis wacht nog op vervangingsinkomen AW

02 september 2020

07u18

Een kwart van de betalingen van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wegens de coronacrisis moet nog worden uitgevoerd. Dat staat in Le Soir.

De vertraging is vooral te wijten aan de wijziging van de toekenningsregels, zegt de Franstalige ondernemersorganisatie UCM. "Tot juni was de regel dat er zo snel mogelijk moest worden uitbetaald", zegt woordvoerder Thierry Evens. "Maar nu heeft het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, red.) twaalf pagina's aan instructies gestuurd." Daardoor neemt het onderzoeken van de dossiers meer tijd in beslag.



Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun activiteiten moeten onderbreken door de coronapandemie, voorziet in een maandelijks vervangingsinkomen van 1.291,69 euro of 1.614,10 euro met personen ten laste.