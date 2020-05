Vier mensen met contactberoep maken hun rekening: “Zeven weken niet werken is ook zeven weken nul inkomen”

Doenja Mertens (37) uit Lier heeft een paaldansstudio

www.dunyas.eu

• Netto-inkomen vóór corona: €1.200

•Tijdens de crisis: € 0

• Vaste kosten: € 2.000

• Premies overheid: € 0

“Vzw als de mijne wordt compleet vergeten”

“Ik geef groepslessen acrobatisch paaldansen. Omwille van de veiligheid werken daarbij telkens drie leerlingen samen aan één paal, en dat maakt het natuurlijk een contactsport. Ik geef nu online stretchoefeningen en work-outs, maar ik bereik daar maar een kleine groep mee. Ik heb normaal 130 leerlingen en bij de online lessen zijn we gemiddeld maar met twaalf. De lessen liggen al stil sinds 13 maart. We kunnen die vanaf maandag hervatten als ze in open lucht en met de nodige afstandregels kunnen plaatsvinden. Gelukkig wordt volgende week mooi weer voorspeld.”

“Ik vind het bijzonder frustrerend dat er data werden geplakt op sportwedstrijden, maar dat tot woensdag niemand iets zei over trainingen. Wij dénken er niet aan om aan een competitie mee te doen, want wij zijn allemaal uit vorm, omdat we al twee maanden niet meer getraind hebben. Ik snap de logica niet.”

De financiële put zal pas echt duidelijk worden op het moment dat ik weer mag openen Doenja

Geen personeel

“Een andere ergernis is dat vzw’s zoals mijn paaldansschool compleet vergeten worden. Financiële steun van de overheid is er niet, tenzij je een personeelslid in dienst hebt. Mijn loon van 1.200 euro netto per maand, uitbetaald door de vzw, heb ik stopgezet tot we weer de deuren mogen openen. Als je alles zelf doet, zoals ik, krijg je niks. Blijkbaar gaat de overheid ervan uit dat ik geen kosten heb, wat nergens op slaat, want de huur van mijn werkplek loopt gewoon door. Omdat ik een vzw ben en dus geen winst mag maken, heb ik ook geen duizenden euro’s achter de hand waarop ik kan terugvallen. Normaal ging er in april een nieuwe lessenreeks van start en veel leerlingen hadden daarvoor al betaald. Ik ben dat geld nu aan het gebruiken om mijn rekeningen te betalen. Het is goed dat ik dat kan, maar dat betekent wel dat de financiële put pas echt duidelijk zal worden op het moment dat ik weer mag openen. De inschrijvingsgelden zullen tegen dan immers op zijn. Mijn probleem verplaatst zich alleen maar. Ik denk dat de zwaarste tijd nog moet komen.”

“In mijn webshop verkoop ik paaldanskledij, maar als je niet kan trainen, ben je ook niet geneigd om zulke dingen te kopen. Ik ga heel creatief moeten zijn als ik weer mag werken om extra inkomsten te verzamelen. Ik heb al een wafelverkoop georganiseerd en verkoop hoodies met het logo van de school. Daar heb ik 900 euro mee verdiend en kon zo één maand huur voor de school betalen.”

“Onze privékosten worden grotendeels gedragen door mijn man, die loodgieter is. Hij is technisch werkloos geweest, maar sinds maandag werkt hij weer. Gelukkig huren wij ons huis van mijn ouders, dus in het slechtste geval kan ik bij hen wel uitstel vragen. Wij zijn aan het bouwen en de kapitaalaflossing van onze lening is ook uitgesteld. Dat is dan wél een goede maatregel van de overheid.”

Vrijwillige steun

“Ik heb slapeloze nachten, maar probeer toch positief te blijven. Ik krijg ook veel steun van mijn leerlingen. Sommigen storten vrijwillig 10 euro op mijn rekening als ik hun oefenfilmpjes bekijk en ze zoeken mee naar oplossingen. Ik kan goed naaien, dus stelde iemand voor dat ik mondmaskers zou verkopen. Maar daar voel ik niet zo goed bij. Iedereen heeft die maskers nodig. Dan is het niet netjes om daar geld mee te verdienen.”

Alyssa Bertels (28) uit Tielen is nagelstyliste en schoonheidsspecialiste

www.belyssanails.be

• Netto-inkomen vóór corona: €0 - €2.000

• Tijdens de crisis: €200

• Vaste kosten: €1.000

• Premies overheid: € 5.000 + € 160 per gesloten dag

“Gelukkig geen huur te betalen”

“Sinds drie jaar heb ik mijn eigen nagelstudio, Belyssa Beauty. Ik ontvang mijn klanten in een grote kamer in mijn huis en dat is nu mijn geluk, want huur hoef ik al niet te betalen. Bovendien zit mijn partner in de voedingssector en kon hij gewoon doorwerken, waardoor we nog altijd kunnen rekenen op zijn volledige loon.”

Ik vind wel dat de regering haar best doet, ook al verdien ik meer als ik werk: gemiddeld 3.500 euro bruto Alyssa

“Ik heb in totaal ook voor meer dan 5.000 euro overheidstegemoetkomingen ontvangen en krijg 160 euro per dag dat ik gesloten moet blijven. Ik vind dus wel dat de regering haar best doet, ook al verdien ik meer als ik werk, want dan heb ik gemiddeld 3.500 euro bruto. Ik ben nu wel een webshop begonnen, maar ik ben een slechte verkoper. Je moet elke dag met je sociale media bezig zijn en dat ligt mij niet zo. Bovendien was ik net gestart met een nieuw merk van verzorgingsproducten. De klanten waren daar nog niet mee vertrouwd en dan kopen ze dat niet. Je geeft niet zomaar 70 à 80 euro uit aan een dagcrème als je die niet hebt getest. Meer dan 200 euro netto heb ik daar niet aan overgehouden.”

Klantenbinding

“Ik heb wel enkele lockdownpakketjes verkocht met onder meer een vijl in, zodat mensen hun nagels zelf kunnen verzorgen. Zo’n pakketje kost 5 euro, maar je krijgt als klant een waardebon van hetzelfde bedrag, dus eigenlijk is het gratis. Ik geef ook 10 % korting als mensen nu een cadeaubon kopen. Op die manier hoop ik aan klantenbinding te doen, want er zullen sowieso vrouwen zijn die, nu hun gelnagels zijn uitgegroeid, geen nieuwe meer gaan laten zetten. Daartegenover staan die klanten die mij tijdens de lockdown berichtjes sturen: ‘Kan je echt mijn nagels niet doen? Ik zal het tegen niemand zeggen en zal mijn auto uit de buurt parkeren zodat niemand het ziet.’ (lacht) Maar, het gaat om meer dan die nagels natuurlijk; ook mijn gezondheid telt.”

“Al bij al valt mijn situatie nog mee, want ik heb niet meteen financiële problemen door de lockdown. Sowieso spaar ik nu veel geld uit, want in normale omstandigheden ga ik graag uit eten en dat kan al twee maanden niet. Ik snap alleen niet goed waarom de winkels eerder de deuren mogen openen dan wij. Wij werken één op één en ontsmetten onze ruimte en ons materiaal sowieso heel goed.”

“Maandag kunnen we gelukkig weer beginnen. Handschoenen en een mondmasker zijn vanzelfsprekend, maar hoogstwaarschijnlijk zullen we ook moeten werken met een gelaatsscherm in plexiglas, en dat zie ik al minder zitten. Er werd zelfs al geopperd om bij een gelaatsverzorging zo’n scherm rond het hoofd van de klant te zetten, met net genoeg ruimte om je armen door te steken. Dat lijkt mij toch een beetje verregaand. Een mondmasker volstaat gelukkig voor hen.”

Jeff Hauspy (27) uit Gent is kinesist

kinehauspy@gmail.com

• Netto-inkomen vóór corona: € 2.000 - € 3.500

• Tijdens de crisis: €0

• Vaste kosten: € 1.500 à € 1.700

• Premies overheid: € 3.000 compensatiepremie en € 1.200 overbruggingsrecht

“Van nul beginnen”

“Ik heb nog maar twee jaar een eigen praktijk en dan slaat zoiets als corona zeer hard toe. In het begin, toen het nog niet duidelijk was of we moesten stoppen, heb ik na overleg met mijn papa, die tandarts is, beslist om de deuren te sluiten voor de gezondheid van mezelf en mijn klanten. Kinesisten vertoeven in een grijze zone, want dringende gevallen mochten we wel behandelen. Maar wat dringend is, moest iedereen voor zichzelf uitmaken. Omdat ik de veiligheid simpelweg niet kon garanderen, heb ik sinds 13 maart niemand meer behandeld. Ik was wel telefonisch en via mail beschikbaar voor mensen die vragen hadden, maar daar kan je geen consultatie voor aanrekenen, hé. Zeven weken niet werken is ook zeven weken nul inkomen. Financieel is dat een zware dobber.”

Als starter heb je behoorlijk wat geïnvesteerd in oefen- en kinemateriaal. Ook je huur, sociale bijdragen, verzekeringen... lopen gewoon door. Dat is gedurende één maand te overbruggen, maar daarna wordt het al iets moeilijker Jeff

“Als starter heb je ook behoorlijk wat geïnvesteerd in oefen- en kinemateriaal. Ook je huur, sociale bijdragen, verzekeringen... lopen gewoon door. Dat is gedurende één maand te overbruggen, maar daarna wordt het al iets moeilijker. Al goed dat we een tegemoetkoming van de overheid ontvangen. Ik krijg een overbruggingsrecht van 1.200 euro en een compensatiepremie van 3.000 euro. Dat helpt een beetje, maar maakt het inkomstenverlies uiteraard niet goed. Dat liep de voorbije twee maanden op tot 10 à 12.000 euro bruto. Ik heb ook het geluk dat mijn vriendin apotheker is en kon blijven werken. Dat was toch wel een geruststelling.”

Trage heropstart

“Sinds 4 mei mag ik opnieuw werken, maar het komt maar traag op gang. Het is alsof ik weer helemaal van nul moet beginnen. Sportclubs liggen nog stil tot maandag en artsen nemen pas nu weer de draad op, waardoor er nog heel weinig instroom is van nieuwe patiënten. Vóór corona deed ik tachtig à honderd behandelingen per week, op dit moment maar een dertigtal. Mijn capaciteit is ook gehalveerd: vroeger behandelde ik één patiënt om het halfuur, nu is dat om het uur omwille van de veiligheid. Het zal nog een hele tijd duren voor we weer op hetzelfde niveau zitten als tevoren.”

“Ik heb wel niet de indruk dat patiënten bang zijn om langs te komen. De beschermingsmaatregelen zijn dan ook streng. Ik heb al mijn gewone handdoeken bijvoorbeeld vervangen door papieren exemplaren. De tafel, de deurklinken, de oefenzaal,... Alles wordt voortdurend ontsmet. Dat betekent natuurlijk ook extra kosten. Om te starten heb ik 200 euro uitgegeven, maar de alcoholgels, mondmaskers en ontsmettingsproducten moeten voortdurend aangevuld worden.”

“2020 wordt een zwaar jaar. Sparen zal niet lukken. Gelukkig doe ik mijn job heel graag. En ik ben al blij dat wij weer kúnnen werken. Nu hopen dat er geen tweede piek komt, want dan wordt het pompen of verzuipen...”

Joyce Kamania (30) uit Dendermonde is tattoo-artiest

www.trashtattoo.be

• Netto-inkomen vóór corona: €2.000 - €3.000

• Tijdens de crisis: €1.000

• Vaste kosten: 3.000 à 4.000 euro

• Premies overheid:€4.000, € 1.250, € circa 1.600

“Dubbel zo hard gewerkt net voor de lockdown”

“Er was tot woensdag nog geen zekerheid wanneer onze tattooshop weer open mocht, maar toen kwam het verlossende woord dat we na het weekend weer aan het werk kunnen. Het werd hoog tijd.”

“Ik heb net een huis gekocht waar nog veel renovatiewerken aan zijn, dus kon ik mijn vrije tijd daar wel voor gebruiken, maar financieel is dit natuurlijk een enorme tegenslag. Ik hou me nu nog vooral bezig met de ontwerpen voor klanten van wie de afspraak is verplaatst en met schilderen. Andere tattoo-artiesten zijn beginnen te boetseren of graffiti spuiten. We zochten dus allemaal iets om onze dagen creatief in te vullen.”

Bijdragen bevroren

“Gelukkig heb ik de eerste twee weken van maart dubbel zo hard gewerkt omdat ik voelde dat er een sluiting zat aan te komen. Daardoor heb ik nog wat extra inkomen kunnen vergaren. En er zijn ook de overheidspremies: ik heb al 4.000 euro en 1.250 euro ontvangen. En omdat de crisis zolang duurt, krijg ik ook een verlenging van om en bij de 1.600 euro. Toch mooie bedragen. Dat geld stond ook heel snel op mijn rekening, en daar was ik erg blij mee, want daardoor zit ik nu niet in de schulden. Als zelfstandige kan ik ook mijn sociale bijdragen tijdelijk laten bevriezen en hoef ik mijn btw-voorschotten niet te betalen. Dat maakt dat ik toch een paar duizend euro niet hoef uit te geven.”

Ik leef nu van onze reserves en het loon van mijn vriend. En ik ontvang nog een kleine 1.000 euro van de verhuur van mijn shop. Joyce

“Wat niet wegneemt dat het een zeer stresserende periode is. Ik leefde van onze reserves en het loon van mijn vriend. En ik ontvang nog een kleine 1.000 euro van de verhuur van mijn shop. Ik werk namelijk samen met drie collega’s die ruimte huren in mijn zaak. Dat is wel een moeilijke kwestie geweest, want in maart kreeg niemand overheidspremies en mijn vaste kosten lopen gewoon door. In maart heb ik de helft van de huur laten vallen, nadien kregen ze evenveel tegemoetkomingen als ik. Mijn collega’s hebben begrip voor mijn situatie en blijven hun huur gewoon storten.”

“Ik kijk er heel erg naar uit om weer de deuren te openen, maar vrees dat mensen ook als ze mogen nog een tijdje zullen wegblijven. In de zomer laten maar weinig mensen zich tatoeëren omdat ze weten dat ze dan even niet mogen zwemmen of zonnen, en velen van hen zullen het moeilijk hebben gehad de voorbije maanden. Misschien zijn hun centjes die ze over hadden voor een tattoo wel op... Al goed dat mijn agenda volgeboekt was voor de crisis, dus het is nog geen drama als straks enkele klanten afhaken.”

“En iedereen kan gerust zijn: we zullen heel veilig werken. Ik heb al plexiglas voor aan het onthaal en we geven handschoenen en mondmaskers aan onze klanten. En die zullen we uiteraard ook zelf dragen.”

