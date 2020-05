Vier gezinnen maken ‘coronarekening’ voor april: van net niet kopje-onder gaan, tot eenzaam extra sparen

Economie De bankrekening van de Vlaming maakt plots gekke sprongen. De een is technisch werkloos en moet rekenen om rond te komen, de ander kon 'in zijn kot' nog nooit zoveel sparen. Net als in de maand maart lieten we vier gezinnen de rekening voor april maken.

Ellen Van Ongeval (31) en Christoff Deprez (30) uit Kuurne

Zij is kapster, hij is schrijnwerker. Christoff heeft twee kinderen van 3 en 5 uit een vorige relatie.

Inkomen

• Hun inkomen voor de crisis: 3.200 euro

• In maart: 2.000 euro

• In april: 2.000 euro

Premies

• 4.000 euro hinderpremie

• 1.291 euro overbruggingsrecht

• 160 euro per gesloten dag

Vaste kosten

• Elektriciteit: 147 euro

• Water: 56 euro/drie maanden

• Telenet: 130 euro

• Lening auto: 229 euro

• Boodschappen: 200 à 250 euro per week

"Na 18 mei niet open? Dan sluit ik mijn zaak"

Verdiende ik in maart nog de helft van mijn gewone inkomen omdat mijn zaak tot het einde van de maand openbleef, zo'n 600 euro, werd dat na de sluiting tot nul herleid", vertelt Ellen. "Christoff daarentegen is na een week technische werkloosheid opnieuw mogen starten. Hij verdient dus weer zijn normale loon van 2.000 euro. We zijn blij dat hij zich weer kan bezighouden en we van zijn loon kunnen leven. Ook de hypotheek voor onze woning en zaak hebben we zes maanden kunnen bevriezen."

We kopen in de supermarkt geen dure merken meer, maar wel de huismerken, ook al gaat het om een bus melk.

"We proberen nu met zo weinig mogelijk toe te komen. Financieel halen we het, maar het is moeilijk, zelfs met de premies die ik als zelfstandige krijg. Daarvan zetten we een paar honderd euro opzij voor de belastingen, want we beseffen dat we niets voor niets krijgen. Intussen spenderen we geen geld aan hebbedingetjes en kopen we in de supermarkt geen dure merken meer, maar wel de huismerken, ook al gaat het om een bus melk. Dat dat weinig impact heeft op onze uitgaven, bewijst dat de supermarkten duurder zijn geworden."

"Normaal gezien mag mijn zaak opnieuw openen op 18 mei, ik ben er alleszins helemaal klaar voor. De mondmaskers en handgels liggen klaar, en ik werk sowieso slechts met één klant. Al is het zeker dat we voor de rest van dit jaar met dit virus moeten leven. Stel dat ze de heropening nog een maand opschuiven, weet ik nu al dat ik mijn zaak ga sluiten. Ik heb gewoon geen buffer, en we kunnen niet eeuwig van de staat leven."

Pornthip Khamwangjik (40) en Johan Vandepoel (45) uit Oplinter

Hij is heftruckchauffeur, zij werkt als kamermeisje in een hotel. Drie kinderen van 20, 15 en 6 jaar, van wie twee uit een vorige relatie van Johan.

Inkomen

• Hun inkomen voor de crisis: 2.500 euro

• In maart: 2.100 euro

• In april wellicht minder dan: 2.000 euro

Premies

• Water- en energievergoeding van 202 euro

Vaste kosten

• Hypothecaire lening: 640 euro

• Alimentatie voor oudste twee kinderen: 270 euro

• Afbetaling wagen: 300 euro

• Internet en televisie: 85 euro

• Gas en elektriciteit: 120 euro

• Waterfactuur: 110 euro

• Gsm-rekening: 40 euro

• Boodschappen: 60 euro/week

"Schuldsaldoverzekering en pensioensparen opgezegd"

Na anderhalve maand technische werkloosheid start ik 9 mei opnieuw met werken, en daar kijk ik enorm naar uit. Niet alleen zal mijn loon opnieuw wat stijgen - in maart verdiende ik in totaal nog 1.400 euro in plaats van 1.800 euro, voor de maand april kan ik het nog niet inschatten - maar eindelijk kan ik ook weer het huis uit. Zonder onze vrijheden was dit verre van een vakantie. Ook mijn vrouw staat intussen op technische werkloosheid en verdient nu 565 in plaats van 700 euro. De hotelsector start wellicht pas in juni weer op, al is niets zeker. Om rond te komen, hebben we dat inkomen écht nodig."

We leven van dag tot dag, en we zullen niet de enige zijn.

"De uitgaven voor benzine kunnen we nu natuurlijk uitsparen, en op boodschappen beknibbelen we. Geen snoepgoed, minder vaak een stukje vlees of vis: onze kar ligt véél minder vol dan voor de crisis. We moeten onze levensstijl nu eenmaal aanpassen aan wat er binnenkomt. Eén dochter woont nu hier om de computer te kunnen gebruiken - er is geen geld om haar een eigen computer te geven. En verder dokterden we een strategie uit: ons vakantiegeld houden we aan de kant voor het geval er nog zware rekeningen opduiken. Ik heb lang geprobeerd alle facturen op het laatste nippertje te betalen, maar dat lukt niet meer. Op mijn aanvraag bij de bank om onze afbetaling wat op te schuiven, kreeg ik nog geen antwoord en we wachten ook nog op de energie- en watervergoeding van 202 euro. Intussen zette ik dus mijn schuldsaldoverzekering en pensioensparen stop. Ingrijpend, maar wat kunnen we anders doen? We leven van dag tot dag, en we zullen niet de enige zijn."

Karen Moyson (41) en Peter De Bondt (43) uit Malderen

Zij werkt als stewardess, heeft een winkel en twee webshops, hij is technisch bediende bij Infrabel. Eén dochtertje van 8.

Inkomen

• Hun inkomen voor de crisis: 5.000-6.000 euro

• In maart: 5.100 euro

• In april: 3.375 euro

Vaste kosten

• Hypothecaire lening huis: 1.050 euro

• Hypothecaire lening winkelpand: 500 euro

• Afbetaling wagens: 638 euro

• Sociale bijdragen winkel: 578 euro/kwartaal

• Verzekering: 90,15 euro

• Boekhouder: 284 euro/2 maanden

• Internet en televisie: 104 euro

• Gas en elektriciteit: 170 euro

• Water: 123,90 euro/kwartaal

• Gsm-rekening: 35 euro

• Boodschappen: 150 euro/week

"Gelukkig op niets besparen, maar onzekerheid over job is groot"

Karen: "We beseffen dat we het heel goed hebben. Onze inkomsten zijn grotendeels hetzelfde gebleven, de laatste maand scheelde het misschien een paar honderd euro. Ik heb dan ook al niet meer gevlogen sinds 25 februari: ik nam een paar weken onbetaald verlof en mijn werkgever KLM schroefde haar capaciteit terug naar 8 procent. Gelukkig betaalt de Nederlandse regering 90 procent van het loon uit, en past KLM de overige 10 procent bij. Maar ik kan dus niet meer rekenen op dagvergoedingen die we in het buitenland krijgen, die normaal tot 400 euro oplopen."

Peter: "Ook ik verdien nu geen premies meer, zoals voor nachtwerk of verplaatsingen. Sinds de lockdown zitten we thuis. We hangen af van onderaannemers, en eenmaal die logistieke ketting stilvalt, kunnen wij weinig doen. Maar als statutair ambtenaar behoud ik mijn basisloon en dat is mooi. Wij moeten op niets besparen. Halen we iets niet in huis, is het omdat de winkels gesloten zijn."

Het is een utopie om nu te denken dat onze job veilig is.

Karen: "Net voor de lockdown heb ik mijn website - ik run onder meer een concept store - op orde gebracht, waardoor ik het verlies van de sluiting van mijn fysieke winkel volledig heb opgevangen. Ik investeerde in veel nieuwe producten, dus die investering moet ik er ook uithalen: als ik enkel van de inkomsten van de winkel zou moeten leven, zou het best moeilijk geweest zijn. Van mensen die enkel een klerenwinkel hebben, hoor ik andere verhalen. Toch zit de schrik erin: de toekomst van de luchtvaart is onzeker. Nu hebben we het goed, maar er gaan zware klappen vallen. Ook bij andere luchtvaartmaatschappijen vallen naakte ontslagen. Binnen 10 dagen zal ik weer een vlucht doen naar Los Angeles. Maar het is een utopie om nu te denken dat onze job veilig is."

Els Vernelen (46) en Bennie Luyten (43) uit Balen

Zij is HR-medewerker, hij is marketing manager. Twee dochters van 7 en 11 jaar.

Inkomen

• Inkomen voor de crisis: 4.600 euro

• In maart en april eveneens: 4.600 euro

Vaste kosten

• Hypothecaire lening: 880 euro

• Internet en televisie: 100 euro

• Gas en elektriciteit: 130 euro

• Water: 30 euro

• Boodschappen: 250 euro/ week

"Sparen vier keer zoveel, maar sociaal contact is onbetaalbaar"

Mijn vrouw en ik zijn nog steeds 100 procent aan de slag, ik van thuis, zij moet regelmatig naar kantoor. In het begin van de crisis zijn we even bang geweest voor technische werkloosheid en Els moest inderdaad twee dagen thuisblijven, maar er was gewoon te veel werk. Ook mijn baas koos ervoor om door te werken, zodat we klaar zijn voor wanneer alles weer opstart. Veel collega's en vrienden zitten in een andere situatie, dus we zijn blij dat wij nog mogen werken. Het lijkt me een heel moeilijke situatie om de hele dag thuis te zitten en niets omhanden te hebben. Het geld dat je dan verliest, kan je later ook niet meer bijverdienen. Al zou het voor ons financieel geen klap zijn, want doorheen de jaren bouwden we een buffer op."

Als we in een normale maand 300 euro opzij zetten, zal dat nu dus bijna vier keer zo veel zijn.

"Er komt evenveel binnen als voor de crisis, maar er gaat véél minder buiten. We betalen geen 300 euro meer aan dienstencheques, en ook de maandelijkse 150 euro voor de rekening van school en opvang valt weg. Maar misschien nog de grootste besparing is die op onze vrije tijd: grof gerekend zullen we nu zo'n 600 euro minder uitgeven omdat we niet meer op restaurant gaan en onze hobby's niet meer uitoefenen. Zetten we in een normale maand 300 euro opzij, zal dat nu dus bijna vier keer zo veel zijn. We zijn aan het sparen voor een nieuwe badkamer, dus het is fijn dat we dat zo snel bij elkaar zullen hebben. Maar dat weegt niet op tegen sociaal contact. Dat is onbetaalbaar. Ik zou véél liever weer naar mijn ouders, vrienden en het voetbal gaan, dan nu al dat geld bij elkaar te sparen. En we hebben ongetwijfeld een goede engelbewaarder: nog niemand van onze omgeving werd getroffen door het coronavirus. Dat is het belangrijkste."

