Vier dagen werken per week, vijf betaald worden: dit bedrijf test het uit

09 februari 2018

13u55

Bron: NZ Herald, The Guardian 288 Economie Het Nieuw-Zeelands bedrijf Perpetual Guardian gaat een werksysteem uittesten dat heel wat werknemers zal interesseren. Het personeel krijgt hetzelfde loon als voorheen, maar zal er zes weken lang één dag per week minder voor moeten werken. De firma rekent erop dat de werknemers dankzij een betere balans tussen werk en privéleven productiever en gemotiveerder zullen zijn.

Vermogensbeheerder Perpetual Guardian heeft iets meer dan 200 personeelsleden in dienst, verdeeld over zestien locaties in Nieuw-Zeeland. Vanaf maart begint voor hen allemaal een proefperiode waarin ze vier vijfde zullen werken en toch voltijds betaald zullen worden. Het bedrijf wil zo nagaan wat de impact op de productiviteit is. Met werkomstandigheden die "passen bij de noden van de 21ste eeuw".

En nee, geen addertjes onder het gras. "We hebben al tests gezien waarbij werknemers minder dagen in de week werken maar wel meer uren moeten kloppen of waarbij ze slechts 75 procent van hun wedde krijgen, maar daar doen wij niet aan mee", stelt Andrew Barnes, oprichter van Perpetual Guardian. "Als werknemers betrokken zijn bij hun job en bij hun bedrijf zijn ze productiever", vult HR-manager Christine Brotherton aan. "Daarom testen we dit uit. We geloven dat meer focus en motivatie van het personeel de efficiëntie ten goede zullen komen."

Flexibiliteit

Werknemers ijveren al langer voor meer flexibiliteit en daaraan wil het bedrijf nu tegemoetkomen, klinkt het. Andrew Barnes beseft dat sommige privézaken ook weleens tijdens de kantooruren gedaan werden. Meer vrije tijd voor het personeel zou daar komaf mee kunnen maken en zo de prestaties op de werkvloer verhogen, gelooft hij.

Het personeel was verbaasd over de plannen, een "schok" voor hen, zegt Barnes in The Guardian. "Toen we het nieuws vernamen, lokte dat nerveus gelach uit, het gevoel dat dit te goed was om waar te zijn", beaamt Kirsten Taylor (39), werkneemster bij Perpetual Guardian. Taylor heeft een zoontje van 21 maanden dat vijf dagen in de week van 7u30 tot 16u30 naar de crèche moet. "Mijn eerste reactie was erg emotioneel omdat ik er met mijn zoontje alleen voor sta. Dat ik mijn budget kan handhaven, mij min of meer een hypotheek in Auckland kan veroorloven én een extra dag met mijn zoon krijg, nu hij nog zo jong is... dat is gewoon ongehoord." Als de resultaten van het experiment positief zijn, zal Perpetual Guardian het systeem vanaf 1 juli invoeren.

Duitsers kloppen minst aantal uren

Nieuw-Zeelanders werken gemiddeld 1.752 uren in een jaar tijd, méér dan wij Belgen met, in 2015, een gemiddelde van 1.551 uren. En wij kloppen dan weer een pak meer uren dan de Nederlanders (1.430 uren), de Noren en de Denen. En - toch opvallend - ook meer dan de Duitsers, die volgens de gegevens van OECD in uren geteld het minst hard werken, met hun gemiddelde van 1.363 uren per jaar. Een duidelijke indicatie dat het aantal gepresteerde uren niet noodzakelijk weerspiegeld wordt in economische resultaten.

Het experiment van Perpetual Guardian zou, als het succesvol is, best weleens navolging kunnen krijgen in de rest van Nieuw-Zeeland, meent professor Elizabeth George van de universiteit van Auckland. En waarom dan niet ook aan de andere kant van de wereld?

