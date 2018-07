Vier dagen werken en er vijf betaald krijgen, een Nieuw-Zeelands bedrijf doet het Priscilla van Agteren

21 juli 2018

21u37

Bron: AD.nl 0 Economie Vier dagen werken en er vijf betaald krijgen: het Nieuw-Zeelandse bedrijf dat er in maart een proef mee startte, noemt het inmiddels "een groot succes". Medewerkers zijn tevredener over hun baan en hebben een betere werk-privébalans, blijkt na het experiment.

In maart van dit jaar deden de 240 medewerkers van vermogensbeheerder Perpetual Guardian mee aan een opmerkelijk experiment. Twee maanden lang werkten ze vier dagen, maar kregen ze er vijf betaald. Het bedrijf gaf zo gehoor aan de vraag om meer flexibiliteit. De proef moest werknemers een betere werk-privébalans opleveren, ze gemotiveerder maken en ook de productiviteit verhogen. Privézaken die door tijdgebrek op het werk geregeld moesten worden, zouden op die vrije dag afgehandeld kunnen worden.

Academici bestudeerden de werknemers voor, tijdens en na de proef. De effecten bleken groot. Onderzoeker Human Resource Management Jarrod Haar van de Auckland University of Technology ondervond dat tevredenheid onder werknemers over hun baan en hun leven steeg, zo meldt The Guardian. De werknemers presteerden ook beter in hun werk en genoten er meer van dan voor het experiment.

In november vorig jaar zei iets meer dan de helft (54 procent) van de werknemers nog dat ze werk en privé goed konden combineren. Na de proef was dat aantal gestegen naar 78 procent.

Motivatie

Helen Delaney, docent aan de University of Auckland Business School, zegt dat de motivatie en betrokkenheid onder het personeel groeide omdat ze betrokken werden bij de planning van het experiment. Zij speelden een belangrijke rol in het bepalen hoe de werkweek van vier dagen zo ingevoerd werd dat het de productiviteit niet ten nadele kwam. "Werknemers kwamen met een aantal innovaties en initiatieven om productiever en efficiënter te werken, van het automatiseren van handmatige processen tot het verminderen of afschaffen van niet-werkgerelateerd internetgebruik"

Oprichter van het bedrijf Andrew Barnes wil overleggen met het bestuur over hoe de werkweek van vier dagen op de langere termijn ingevoerd kan worden. "Als je ouders meer tijd kan laten doorbrengen met hun kinderen, hoe kan dat iets slechts zijn?", zegt hij. "Zou je minder geestelijke gezondheidsproblemen krijgen als je meer tijd krijgt om voor jezelf en je persoonlijke behoeften te zorgen? Waarschijnlijk. En als je minder mensen per keer op kantoor hebt, kunnen we dan kleinere kantoren bouwen?"

Het experiment heeft ook de nieuwsgierigheid van de Nieuw-Zeelandse regering gewekt. Minister van werkrelaties Iain Lees-Galloway noemt de resultaten 'zeer interessant' en wil bedrijven aanmoedigen nieuwe manieren van werken uit te proberen.