Binck Challenge Gesponsorde inhoud Vier beleggingslessen om te winnen in het tijdperk van de digitale economie Aangeboden door BinckBank

13 december 2018

09u21 0

Dat je geld op een spaarboekje ‘verdampt’ is geen nieuws. Door de hoge inflatie en de lage interesten, verlies je aan koopkracht. Beleggen in aandelen, fondsen of obligaties maakt een hogere opbrengst mogelijk, al staat daar een hoger risico tegenover. Natuurlijk moet je weten wat je doet, en het risico zoveel mogelijk spreiden. Wij vroegen beleggingsexperts naar hun favoriete beleggingsboek, en vooral: welke belangrijke lessen ze daaruit haalden.

Kwaliteitsvolle technologieaandelen koop je best als ze kelderen

Het favoriete beleggingsboek van Stefaan Casteleyn.

Stefaan Casteleyn is vermogensbeheerder bij 1Vermogensbeheer, een Nederlandse beheerder die ook actief is in België. Zijn favoriete beleggingsboek is De winnaarseconomie: uitdagingen en kansen van de digitale revolutie door Koen De Leus. Wat zijn volgens Stefaan Casteleyn de vier belangrijkste lessen uit dit boek?

1. Identificeer de winnaars

De toekomst is digitaal. Koen De Leus wijst de weg naar de winnaars van de toekomst. “De grote FAANG bedrijven (techbedrijven Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google) zijn sterk in computerkracht en het verzamelen van data over mensen: elementen om succesvol te zijn in het digitale tijdperk. Zij domineren de wereld meer en meer. Slim beleggen is kiezen voor de winnaars van morgen.”

2. Koerscorrectie is kopen

“Kwaliteitsvolle technologieaandelen zijn vaak fors geprijsd, je koopt ze best als ze kelderen. Wat dat betreft is de recente koersdaling van de genoemde techbedrijven een koopopportuniteit, al weet je nooit wanneer de bodem precies wordt bereikt natuurlijk.”

3. Vermijd de verliezers

Een van de dertig lessen die Koen De Leus in zijn boek opsomt is dat je moet wegblijven van de sectoren die het meest te lijden hebben onder de digitale revolutie. “Dat geldt voor diensten die makkelijk via het internet te vervangen zijn, bijvoorbeeld het bankkantoor en de retail outlet. Zelf neem ik weinig of geen banken of bedrijven verbonden aan de kleinhandel in portefeuille, tenzij ze mee zijn met e-commerce.”

4. Geen rendement zonder aandelen

Stefaan Casteleyn: “De rentevoeten zullen voor een lange periode laag blijven. Wie op zoek is naar rendement via obligaties of spaarrekeningen zal dus nog heel lang geduld moeten hebben. Door digitalisering wordt de wereld immers veel transparanter: je kan makkelijker prijzen opvolgen en vergelijken, waardoor de marges in onder andere transport en kleinhandel onder druk staan en prijzen omlaag worden gedrukt. Dat betekent lage inflatie en dus per definitie lage rente. Wie rendement op zijn geld wilt, kiest dus beter voor aandelen.”

BinckBank geeft 20.000 euro aan drie mensen met een overtuigende goesting om te beleggen. Met dat bedrag zijn ze sinds november aan de slag. Benieuwd hoe ze deze uitdaging 5 maanden lang aanpakken? Volg ze op www.binckchallenge.be en wie weet hou ook jij er geld aan over.

Deze informatie is afkomstig van derden en niet bedoeld als individueel beleggingsadvies van BinckBank. De aangeboden informatie is algemeen en houdt geen rekening met uw financiële situatie, risicobereidheid en beleggingsdoelstellingen. BinckBank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze beleggersinformatie en heeft geen enkel belang bij de inhoud ervan.