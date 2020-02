Vic Swerts (Soudal) en 3d investors kopen kwart van Studio 100 HR

07 februari 2020

19u09

Vic Swerts (Soudal) en 3d investors stappen in het kapitaal van media- en entertainmentgroep Studio 100. Dat heeft het bedrijf vrijdagavond bekendgemaakt.

De drie bestaande aandeelhouders van Studio 100 - Hans Bourlon, Gert Verhulst en BNP Paribas Fortis Private Equity - verkopen 25 procent van de aandelen. Swerts en 3d investors kopen respectievelijk 17 en 8 procent van het bedrijf achter onder meer Samson & Gert, K3 en Maya de Bij. Hoeveel de nieuwe aandeelhouders betalen voor het belang is niet bekend.

Vic Swerts is de stichter en voorzitter van de Turnhoutse siliconenreus Soudal. 3d investors is de investeringsvennootschap van de ondernemersfamilie Donck, onder meer aandeelhouder in beursgenoteerde groepen als KBC, Ackermans & van Haren, Atenor, Barco en Zenitel.

Na de transactie zullen de drie verkopende aandeelhouders elk ongeveer 25 procent van de aandelen behouden.

Marc Coucke

Swerts en de familie Donck houden zo onder meer ondernemer Marc Coucke en investeringsmaatschappij Gimv achter zich. Volgens De Tijd waren ook zij in de running voor het belang in het “Vlaamse Disney”.

De huidige aandeelhouders waren al een poosje op zoek naar een nieuwe investeerder om de groeiplannen van het bedrijf mogelijk te maken. “Beiden zijn solide partners die resoluut kiezen voor een langetermijninvestering en sterk partnership”, klinkt het bij Studio 100. “Hun visie van groei en innovatie sluit perfect aan bij onze toekomstplannen.”

“Met deze investering tonen we opnieuw ons vertrouwen in ambitieus Vlaams ondernemerschap”, zegt Swerts. “Onze knowhow heeft duidelijk heel wat potentieel op Europese markten en ver daarbuiten. Er is bovendien heel wat meer buitenland dan binnenland!”

Partnerships

Frank Donck, managing director bij 3d investors, voegt toe: “Studio 100 is uitgegroeid tot een unieke onderneming met een sterke reputatie door zichzelf voortdurend heruit te vinden en over de grenzen heen te kijken. Als langetermijn-investeerders geloven we bovendien heel sterk in partnerships gebaseerd op ondernemerschap en gezond verstand. We zijn dan ook bijzonder enthousiast samen met de familie Swerts tot het kapitaal van Studio 100 te kunnen toetreden.”