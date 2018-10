Verzoeningsvergadering tussen directie en vakbonden Mestdagh opgeschort jv

23 oktober 2018

06u21

De directie en vakbonden van supermarktketen Mestdagh zijn gisteravond laat uit elkaar gegaan zonder akkoord. Dat meldde Evelyne Zabus van de Franstalige christelijke vakbond CNE. Volgens haar zullen de gesprekken met de sociaal bemiddelaar woensdagnamiddag hervatten.

Sinds gisterenmiddag zaten vakbonden en directie samen in Brussel bij een sociaal bemiddelaar. Ze probeerden overeenstemming te bereiken over de polyvalentie die de supermarktengroep in de toekomst van zijn werknemers wil eisen. Zabus zegt dat dat het enige agendapunt was. De directie had de verzoeningsvergadering aangevraagd na een eerder mislukking vorige vrijdag.

De vakbonden gaan niet akkoord met de polyvalentie zoals de directie die eist.