Verzoeningsoverleg brouwerij Jupille mislukt jv

09 september 2020

08u50

Bron: belga 2 Economie Het verzoeningsoverleg tussen vakbonden en directie bij de AB InBev-brouwerij in het Luikse Jupille is mislukt. Dat heeft de brouwer woensdagochtend bekendgemaakt.

In de brouwerij - waar onder meer Jupiler wordt gebrouwen - wordt sinds vorige week donderdag gestaakt, na een reeks coronabesmettingen in de logistieke afdeling. De vakbond verwijt de directie laattijdig optreden. Het bedrijf schakelde eerder al een gerechtsdeurwaarder in om een blokkade van de bedrijfspoort op te heffen.

Het verzoeningsoverleg is dus mislukt. De vakbond heeft de onderhandelingstafel verlaten, klinkt het. Volgens AB InBev blijft de situatie in de brouwerij dan ook moeilijk en kan het werk niet worden hervat. "De arbeiders willen aan het werk en de blokkade van de vrachtwagens is opgeheven door een gerechtelijke beslissing. Desondanks blijft een vakbond gevaarlijke situaties creëren en kan het werk niet worden hervat", aldus de brouwer.