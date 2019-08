Verzekeraar gaat lopen met fiscale aftrek rechtsbijstand kv

01 augustus 2019

05u22

Bron: Belga 10 Economie De nieuwe fiscaal ­aftrekbare rechts­bijstandsverzekering, een stokpaardje van justitieminister Koen Geens (CD&V) om justitie toegankelijker te maken, lijkt zijn doel volledig te missen. De consument krijgt wel een belastingvoordeel tot 124 euro, maar ­intussen blijkt dat de grootste verzekeraar, DAS, de prijs van een polis heeft opgetrokken met 120 euro. Dat melden De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen vandaag.

Naast DAS past ook Arces, een merk binnen P&V-verzekeringen, zijn polissen aan.

Consumentenorganisatie Test-Aankoop kreeg al zeker één klacht van een ontevreden DAS-klant, maar "het is onterecht en onjuist om te denken dat wij dat fiscaal voordeel in eigen zak steken", meent Erika Van Dyck, CEO van DAS. "We hebben de minister gewaarschuwd dat de polissen duurder zouden worden. De wet voorziet een lijst aan waarborgen die verplicht deel moeten uitmaken van de fiscaal aftrekbare rechtsbijstandspolissen."

Geens vindt het te vroeg voor conclusies en benadrukt geen bevoegdheid te hebben over de prijszetting van verzekeringen.