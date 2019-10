Vertrouwen Belgische consument herstelt licht na twee opeenvolgende dalingen HR

21 oktober 2019

15u18

Bron: Belga 0 Economie Het Belgische consumentenvertrouwen is deze maand, na twee opeenvolgende dalingen, weer lichtjes hersteld. De indicator staat nu op -8 punten, of iets beter dan in augustus (-9). De opleving is volgens de Nationale Bank toe te schrijven aan de betere macro-economische vooruitzichten.

De Nationale Bank (NBB) peilt elke maand naar het vertrouwen van de Belgische consument. Daarbij worden verschillende aspecten bevraagd, zoals de algemene economische toestand maar ook de persoonlijke financiële situatie.

Vooral rond het eerste aspect zijn de Belgen optimistischer geworden: de deelindicator staat er opnieuw op het niveau van voor de zomer. Ook over de evolutie van de werkloosheid in ons land is de Belg weer wat optimistischer. De forse verslechtering in september, is volledig ongedaan gemaakt.

Minder sparen

Over de eigen financiële situatie verwachten de Belgen dat die de volgende maanden zal verbeteren, maar ze verwachten wel aanzienlijk minder te zullen sparen. De deelindicator voor het sparen staat op het laagste niveau sinds mei.