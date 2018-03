Vertrouweling Trump dumpt voor 31 miljoen 'staalaandelen' net voor aankondiging importheffing jv

04 maart 2018

08u02

Bron: Financial Times, Slate, The Guardian 2 Economie Carl Icahn - vriend, vertrouweling en ex-adviseur van Donald Trump - heeft enkele dagen voor de aankondiging van de nieuwe importheffingen op staal in totaal voor 31,3 miljoen dollar aan aandelen gedumpt van een bedrijf dat afhangt van staalinvoer. Dat blijkt uit documenten van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC.

Miljardair Icahn is een durfinvesteerder, met een vermogen van 16,9 miljard dollar, volgens Forbes. De 81-jarige zakenman heeft onder meer aandelen in Manitowoc Company, producent en leverancier van hijskranen en bouwmachines. Op 12 februari begon hij die te verkopen aan een prijs tussen 32 en 34 dollar. Vrijdag, daags na Trumps aankondiging om de importtarieven voor staal te verhogen tot 25 procent en die voor aluminium naar 10 procent, zakten de aandelen met 5,48 procent naar 26,37 dollar. Ook andere bedrijven zoals Boeing en Caterpillar, voor wie goedkope staalinvoer van cruciaal belang is, zagen hun aandelen de dieperik ingaan.

Icahn deed bijna een miljoen aandelen in Manitowoc van de hand en heeft nu nog minder dan 5 procent van het bedrijf in zijn bezit. Door de koersdaling nadien van zo'n 20 procent ten opzichte van 12 februari 'bespaarde' de bejaarde investeerder zo'n 6 miljoen dollar. De Amerikaanse media spreken van een "perfecte timing" om de aandelen te verkopen.

Carl Icahn stapte vorige zomer op als speciaal adviseur van de Amerikaanse president om komaf te maken met de geruchten van belangenvermeninging.