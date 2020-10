Versoepeling Europese staatssteunregels verlengd tot 30 juni 2021 AW

13 oktober 2020

13u00

Bron: Belga 0 Economie De versoepeling van de Europese regels voor staatssteun wordt verlengd tot 30 juni 2021. Dat heeft de Europese Commissie vandaag beslist.

Om lidstaten meer mogelijkheden te geven om bedrijven te steunen die getroffen zijn door de coronacrisis, besliste de Commissie in maart om de staatssteunregels minder strikt toe te passen. Die tijdelijke maatregel, die eind dit jaar zou aflopen, is nu verlengd tot eind juni volgend jaar. "We verlengen vandaag de tijdelijke kaderregeling om tegemoet te komen aan de aanhoudende behoeften van bedrijven en tegelijkertijd de eengemaakte markt van de Europese Unie te beschermen", zegt Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager. Ze sluit niet uit dat de maatregel indien nodig nog verder wordt verlengd.



De Commissie besliste vandaag ook dat er voortaan financiële steun mag geboden worden aan bedrijven die door hun teruggelopen inkomsten hun vaste kosten niet meer kunnen dekken. Voorwaarde is wel dat hun omzet met minstens 30% is gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De Commissie wil een verdere verslechtering van de kapitaalpositie van die bedrijven voorkomen, hun activiteiten vrijwaren en en "een stevig platform voor herstel" bieden.