Vermogen van rijkste familie ter wereld groeit aan met 100 miljoen dollar per dag KVE

13 augustus 2019

12u43

Bron: Bloomberg 0 Economie Het zijn cijfers om van te duizelen: 100 miljoen dollar per dag, 4 miljoen dollar per uur, 70.000 dollar per minuut. Zo snel groeit het vermogen van de rijkste familie ter wereld aan. Dat blijkt uit een lijst van ‘s werelds rijkste dynastieën van Bloomberg. Ook een Belgische familie staat in de top tien.

De lijst wordt aangevoerd door de familie Walton, de clan achter de Amerikaanse supermarktketen Walmart met meer dan 11.000 winkels in 28 landen. Haar vermogen is aangegroeid met 23.000 dollar (ruim 20.000 euro) sinds u dit artikel begon te lezen. Zo ongemeen snel gaat het vooruit voor de Waltons. Een medewerker van de keten zou op die tijd slechts 6 dollarcent hebben verdiend, om uiteindelijk aan 11 dollar per uur (bijna 10 euro) te komen.

Het contrast kan dus niet groter zijn. De erfgenamen van Sam Walton, de stichter van Walmart, vergaren rijkdom op een bijna ongekende schaal en aan een duizelingwekkende snelheid. Het fortuin is gestegen met 39 miljard dollar (35 miljard euro) tot 191 miljard dollar (170 miljard euro) sinds de familie vorig jaar ook al de lijst van rijkste families ter wereld aanvoerde.

Kijk hieronder zelf maar eens hoe het vermogen van de Waltons is aangegroeid, nu u aan deze paragraaf bent toegekomen:

Andere Amerikaanse dynastieën volgen de Waltons op de voet. Te beginnen met de familie Mars (van de snoepjes) die een tweede plaats bekleedt met een vermogen van 127 miljard dollar (113 miljard euro). De familie Koch, de clan achter de Amerikaanse multinational Koch Industries volgt op de derde stek met een fortuin van 125 miljard dollar (ruim 111 miljard euro).

In de top tien staat ook de Belgische dynastie van bierbrouwers, de drie families achter wereldspeler AB Inbev: De Spoelberch, Van Damme en De Mevius. Zij hebben een vermogen verzameld van 52,9 miljard dollar (ruim 47 miljard euro).

