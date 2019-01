Vermogen van allerrijksten met miljarden geslonken in 2018, Marc Coucke geen miljardair meer na belabberd beursjaar KVE

02 januari 2019

16u25

Bron: Bloomberg, DeRijksteBelgen.be, Het Nieuwsblad 4 Economie De beurs heeft het grotendeels laten afweten in 2018 en dat hebben vele miljardairs in hun portemonnee gevoeld. De allerrijksten zijn miljarden kwijtgespeeld. Ook Marc Coucke deelde in de klappen. Maar niet iedereen boerde slecht. Sommigen zagen hun fortuin flink aandikken. Een overzicht.

Volgens persbureau Bloomberg hebben de de vijfhonderd rijkste mensen op aarde dit jaar gezamenlijk 451 miljard dollar aan vermogen verloren. Het verlies is te wijten aan de beursmalaise want heel wat miljardairs hebben een participatie in beursgenoteerde bedrijven.

De verliezers

Voor Marc Zuckerberg was 2018 geen goed jaar en dat is nog een understatement. Facebook werd dit jaar door een reeks problemen geplaagd zoals de privacyschendingen van Cambridge Analytica en de Russische politieke inmenging via posts op het sociale netwerk. Zuckerberg boekte een verlies van 20 miljard dollar (ruim 17 miljard euro). Hij houdt evenwel nog 53 miljard over (ruim 46 miljard euro). Hij staat op de zevende plaats van rijkste mensen ter wereld.

Ook voor Zara-oprichter Amancio Ortega was 2018 een jaar om snel te vergeten. Hij boerde 16,7 miljard dollar (ruim 14 miljard euro) achteruit. Maar de Spanjaard zal geen boterham minder moeten eten. Hij houdt nog 58,6 miljard dollar (ruim 51 miljard euro) over.

Jack Ma, topman van Alibaba, moest 9,7 miljard dollar (ruim 8,5 euro) inleveren. Hij is nu 35,7 miljard dollar (31 miljard euro) waard en is nummer 19 op de lijst van Bloomberg.

Microsoft-oprichter Bill Gates, die nog 1 procent van het technologiebedrijf bezit, is momenteel goed voor zo’n 90 miljard dollar (80 miljard euro) en houdt stand op de tweede plaats in de lijst van rijkste personen van Bloomberg. Toch zag ook hij zijn vermogen met meer dan 1 miljard dollar slinken.

Superbelegger Warren Buffet is nog steeds ’s werelds derde rijkste persoon. Maar ook hij moest meer dan een miljard inleveren: 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro) om precies te zijn. De man is nog steeds goed voor 83,8 miljard dollar (ruim 73 miljard euro).

Andere verliezers zijn staalmagnaat Lakshmi Mittal (min 6 miljard), Silvio Berlusconi (min 1,5 miljard) en Google-oprichters Sergey Brin en Larry Page (respectievelijk min 1,2 miljard en min 1,1 miljard).

Verliezers aan Belgische zijde zijn de grote aandeelhouders van bierbrouwer AB Inbev. Het aandeel heeft een belabberd beursjaar achter de rug en dat heeft zijn weerslag op de vermogens van de families Van Damme, De Spoelberch en De Mévius. Al is het moeilijk te achterhalen hoe groot hun verlies exact is.

Marc Coucke bezit na de verkoop van Omega Pharma zo’n vier procent van de Amerikaanse farmareus Perrigo. Maar dat laatste bedrijf speelde het afgelopen jaar 54 procent van zijn waarde kwijt op de beurs. Hierdoor verloor Coucke 234 miljoen euro. Met zijn participatie in biotechbedrijf Mithra wist hij wel 59 miljoen euro winst te boeken. Maar door de grote beursdaling van Perrigo behoort hij (voorlopig) niet meer tot de club van de miljardairs, zo becijferde Het Nieuwsblad. Al kan het tij snel keren voor hem mits een beursherstel.

Ook de familie Frère, die 14 procent bezit van de holding GBL, moet het met 300 miljoen euro minder doen.

De winnaars

Jeff Bezos, de oprichter van Amazon, blijft de rijkste man ter wereld. Ondanks de beursellende wist het aandeel van het e-commercebedrijf een winst van 26 procent neer te zetten. Zijn vermogen nam nog toe met 24 miljard dollar (ruim 21 miljard euro) in vergelijking met vorig jaar. Jeff Bezos is goed voor 123 miljard dollar.

Bernard Arnault, topman van luxeconcern LVMH en volgens de recentste miljardairslijst de vierde rijkste man ter wereld, heeft een uitstekend jaar achter de rug. Zijn vermogen groeide aan met 4,6 miljard euro. In totaal bezit de Fransman nu ruim 60 miljard euro.

Ook Elon Musk (Tesla) zag zijn fortuin aangroeien met 4 miljard dollar (3,5 miljard euro).

Het vermogen van spelletjesontwikkelaar Tim Sweeney is op een jaar tijd dubbel zo veel waard. Hij beschikt nu over 7,2 miljard dollar dankzij het gigantische succes van het computerspel Fortnite.

In België deed de familie Colruyt goede zaken. Haar fortuin groeide aan met 1,4 miljard euro.

Een overzicht van de rijkste mensen ter wereld volgens Bloomberg kan je hier raadplegen.

Een lijst met de rijkste Belgen je hier bekijken.