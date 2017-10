Verliesdag op Wall Street na record van gisteren 23u42

De beurzen in New York zijn vandaag lager gesloten. Wall Street kreeg weer een flinke hoeveelheid cijfers van bedrijven te verwerken en die werden niet allemaal even goed ontvangen. Amerikaanse beleggers zijn daarbij wat terughoudender geworden na de recente recordstanden op de beurzen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 23.329,46 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,5 procent, tot 2557,15 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq ging eenzelfde percentage omlaag, naar 6563,89 punten.

Sommige bedrijfscijfers vielen niet erg in de smaak. Chipbedrijf AMD en burritoketen Chipotle kregen met de handen van beleggers duidelijk niet op elkaar. Zij gingen respectievelijk 13,5 en bijna 15 procent onderuit. Ook telecomconcern AT&T stelde teleur met een lagere omzet en winst. Het aandeel zakte bijna 4 procent. Concurrent Sprint, dat in gesprek is over een fusie met het Amerikaanse T-Mobile, meldde juist een hogere winst en werd door beleggers 1,4 procent hoger gezet.

Vliegtuigbouwer Boeing stelde zijn prognoses naar boven bij, maar werd op de beurs toch een kleine 3 procent minder waard. Het concern produceerde in de afgelopen drie maanden een recordaantal vliegtuigen. Ook luchtvaart- en defensiebedrijf Northrop-Grumman verhoogde zijn winstverwachting, al voor de derde keer dit jaar. Het aandeel dikte bijna 4 procent aan.

Coca-Cola noteerde na het openen van de boeken 0,3 procent in de min. De winst van de frisdrankreus is flink toegenomen, maar de omzet ging wel omlaag. Visa won 1 procent. De creditcardaanbieder profiteerde ervan dat klanten vaker hun creditcards trokken. Ook viel de winst van het bedrijf hoger uit doordat het de Europese tak weer in eigen huis haalde.

Verder verloor Tesla meer dan 3 procent. De maker van elektrische wagens heeft forse kritiek gekregen van een investeerder die niet gelooft dat het bedrijf in staat is om zelfrijdende auto's te maken.

De euro was 1,1801 dollar waard, tegen 1,1803 bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte na nieuwe cijfers over de olievoorraden met 0,5 procent tot 52,22 dollar. Brentolie werd juist 0,3 procent duurder op 58,48 dollar per vat.