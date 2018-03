Verkoop huizen en appartementen stuikt in elkaar: Vlaming wacht op hervorming registratierechten TT

01 maart 2018

08u03

Bron: VRT 11 Economie Door de aangekondigde afschaffing van het systeem van klein en groot beschrijf, wachten veel Vlamingen met de aankoop van een nieuwe woning. De verkoop van huizen en appartementen is in januari en februari met bijna 8 procent gedaald tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat schrijft de VRT.

Het is een opvallende vaststelling bij de notarissen: terwijl de economie volop aantrekt, de rente - voorlopig - laag blijft en alles er dus op wijst dat het goed gaat in de vastgoedsector, is er een felle daling in transacties te merken. Vorig jaar werden er in de eerste twee maanden 15.753 huizen en appartementen verkocht in Vlaanderen. Dit jaar waren dat er ineens maar 14.600 meer.

Veel Vlamingen lijken te wachten op duidelijkheid over de hervorming van de registratierechten die de Vlaamse regering eind vorig jaar aankondigde. Wanneer die hervorming van kracht wordt, is echter nog altijd niet duidelijk. Het Vlaams parlement moet er nog altijd over stemmen.

'Klein' en 'groot' beschrijf afgeschaft

Concreet schaft de hervorming het verschil tussen het zogenaamd 'klein' - 5 procent van de aankoopprijs - en 'groot' - 10 procent van de aankoopprijs -beschrijf af. In de plaats komt er een eenheidstarief van 7 procent.

Daardoor zal het in een aantal gevallen voordeliger uitvallen te wachten met de verkoop tot de definitieve goedkeuring van de hervorming. Als je een woning wil kopen die nu nog onder het groot beschrijf valt, zou je bijvoorbeeld 3 procent van de aankoopprijs kunnen besparen. Ook bij woningen onder de 200.000 die nu nog onder het klein beschrijf vallen, loont het te wachten: hoewel het tarief van 5 naar 7 procent zal stijgen, komt er een extra vrijstelling die meer zal opbrengen.

Huizen van meer dan 200.000 euro die onder het klein beschrijf vallen, koop je daarentegen best zo snel mogelijk aan, om het nieuwe tarief van 7 procent te vermijden.

Bart Van Opstal, woordvoerder van de Belgische notarissen, zegt in De ochtend dat mensen makkelijk 6.000 à 10.000 euro kunnen besparen als ze slechts 7 in plaats van 10 procent registratierechten moeten betalen