Verkoop bol.com en Zalando explodeert: “En zij zijn wellicht niet eens de grootste winnaars”

Economie De lockdown heeft voor een ongeziene boost in de onlineverkoop gezorgd. Bol.com verkocht in sommige weken tot driemaal zoveel als anders, Zalando zag de cijfers bij momenten verdubbelen, en ook bij Amazon vlogen de pakketjes in crisistijd buiten. Maar zijn zij ook de grootste winnaars? Volgens retailexpert Gino Van Ossel alvast niet.

De e-commercebedrijven komen als winnaars uit deze crisis. Het is een van de conclusies uit een studie van ING België dat gedurende de eerste zes weken van de lockdown miljoenen elektronische betalingen van klanten analyseerde. Amazon, bol.com en Zalando, ook bij ons de drie grootste spelers op de markt van de onlineverkoop, ontvingen van 9 maart tot en met 26 april samen 66 procent méér betalingen van Belgische betaal- en kredietkaarten.

“De drie platformen waren tijdens de lockdown samen goed voor meer dan 7 miljoen transacties per week, en dan gaat het alleen nog maar over aankopen bij onze klanten”, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING. We klikten niet alleen vaker op de knop ‘bestellen’, maar spendeerden ook beduidend meer bij de e-commercereuzen: maar liefst 85 procent, ofwel bijna een verdubbeling tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Grootste winnaars?

“De gekende grote spelers hebben in de periode dat de winkels waren gesloten inderdaad veel meer verkocht, maar of zij ook dé grote winnaar zijn?” Gino Van Ossel, professor Retail & Trade Marketing aan Vlerick Business School heeft zo zijn twijfels. “Hoe meet je een winnaar? Aan zijn marktaandeel. In een e-commercemarkt die plots vele malen groter werd, is dat voor heel wat Belgische webshops nog veel meer dan 85 procent gestegen. Ik weet zeker: de onlinemarkt voor fashion is méér dan verdubbeld. Is Zalando dan de winnaar? Schoenen Torfs sprak van een verkoop van maal zes. En ik ben er quasi zeker van dat ook Dreamland en Collishop meer dan een verdubbeling zagen. Vergeet ook de vele kleine spelers niet: lokale elektrohandels, babyspeciaalzaken en de vele zelfstandigen die voorheen nog geen webshop hadden en nu online werkelijk gouden zaken hebben gedaan. De inzet op lokaal kopen heeft volgens mij echt wel zijn vruchten afgeworpen.”

Opmerkelijk blijft wel hoe goed dat de grote platformen - bol.com als grootste groeier voorop - voorbereid leken op de crisis, hoe ze erin bleven slagen in die drukte alles op tijd te verzenden. Dat was niet alle kleinere spelers gegeven. “Omdat de groei bij hen verhoudingsgewijs kleiner was dan bij de meeste Belgische webshops, konden zij alles in hun gestroomlijnd distributiekanaal ook beter bolwerken. Dit jaar 85 procent meer pakjes in de traditioneel rustigere maanden maart en april: bol.com kan dat met haar beschikbare maximumcapaciteit veel makkelijker aan dan bijvoorbeeld verfwinkel Colora, dat een nog véél grotere bestelpiek zag, en vanuit haar winkels moest beginnen versturen. Anderzijds stuitte bol.com toch ook op haar maximumcapaciteit, en werd het assortiment ook even ingekrimpt, om te focussen op wat de consument echt nodig had. Maar de kleinere spelers liepen wel eerder tegen hun limieten aan.”

We leven in het e-commercelandschap waarin we normaal pas in mei 2023 wakker zouden worden Gino Van Ossel, retailspecialist

“Sommige webshops hebben hun grenzen écht verlegd, verwezenlijkten dingen die ze nooit voor mogelijk achtten”, weet Sofie Geeroms van BeCommerce, de Belgische federatie van webshops. “Andere hebben moeten toegeven die enorme stortvloed aan bestellingen niet aan te kunnen. Met 8.000 bestellingen achterstand is het beter alles stil te leggen, want zo’n situatie waarbij mensen drie weken op hun levering moeten wachten, zorgt toch enkel maar voor ontevreden klanten. Er werden dus ook webshops tijdelijk gesloten, denk aan Collect & Go van Colruyt.”

Definitieve doorbraak e-commerce?

Is dit nu de definitieve doorbraak van e-shopping? “We hebben nu op twee maanden tijd een sprong van twee à drie jaar in één keer gemaakt: we leven in het e-commercelandschap waarin we normaal pas in mei 2023 zouden wakker worden”, zegt Van Ossel. “Die enorme voorsprong gaat niet meer helemaal verloren, zoveel is zeker. Of de fysieke winkels het nu echt wel kunnen schudden? Een beweging richting e-commerce is per definitie minder gunstig voor winkeliers. Een flink aandeel zal dit niet overleven, of voor de moeilijke keuze tussen een minder rendabele webshop en een fysieke winkel komen te staan. Anderzijds heeft de consument in deze crisis dus de lokale handel herondekt, en is hij zich bewust van het belang van ‘winkelieren’. Zo zullen bijvoorbeeld ook de telefonische bestellingen bij de plaatselijke keurslager niet volledig verdwijnen.”

Volgens Van Ossel zullen we de komende jaren wel nog meer bij de grote buitenlandse webshops bestellen, waardoor er nog meer van ons bestedingsbudget naar Nederland, Duitsland of Amerika vloeit. “In de uitzonderlijke situatie van de lockdown hebben onze Belgische webshops wat ‘ademruimte’ genomen, maar binnen twee à drie jaar is dat weer vergeten. Bij Zalando zal ik mijn goesting echt wel vinden, aan competitieve prijzen bovendien. Het is bovendien een goedwerkende webshop, met gratis verzending en retour, waar de meesten nooit problemen mee ondervinden. Helaas stroomt daardoor ook veel geld naar Duitsland.”

Al gaat wel niet elke euro van wat op bol.com wordt verkocht naar onze noorderburen. “De jongste maanden steeg het aantal Belgische ondernemers dat actief is op het verkoopplatform van 2.800 naar 3.300”, weet Geeroms van BeCommerce. “Dat zijn 500 Belgische aanbieders extra, waarvan de meeste geen eigen webshop hebben. Via dergelijke platforms kunnen ook zij onmiddellijk een groot publiek bereiken.”

