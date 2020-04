Verkoop bedrijfswagens in Europa bijna gehalveerd KVE

24 april 2020

08u23

Bron: Belga 0 Economie De verkoop van nieuwe bedrijfsauto's in Europa is vorige maand bijna gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder. Door maatregelen tegen het nieuwe coronavirus bleven veel dealers van vrachtwagens of bestelbusjes gesloten, meldt de Europese brancheorganisatie voor de auto-industrie ACEA. De virusuitbraak raakt ook de economische activiteit in Europa hard, waardoor ondernemers mogelijk investeringen in het wagenpark uitstellen.

Het totale aantal registraties van bedrijfsauto's daalde met 47,3 procent ten opzichte van maart 2019. Het sterkst liepen de verkopen van kleinere bedrijfsauto's zoals bestelbusjes terug. Van dit soort wagens werden er iets meer dan 83.000 op kenteken gezet, een daling van net geen 50 procent op jaarbasis. Ook de verkoop van middelgrote tot zware vrachtwagens ging sterk achteruit.

In het eerste kwartaal werden in totaal 413.327 bedrijfswagens verkocht. Dat is een daling van ruim 23 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van vorig jaar.