Verhuisplannen? Check hier hoe groot de kans is op inbraken en waterschade VERZEKERAAR BRENGT RISICO OP SCHADE AAN UW HUIS IN KAART BIEKE CORNILLIE

11u08 8 AXA/Give Data Back Economie Wie wil weten waar het vaakst wordt ingebroken of hoe groot het risico is op waterschade in zijn gemeente, kan terecht op de nieuwe 'Give Data Back' van verzekeraar AXA. "Handig", zegt een criminoloog. "Dit kan het aantal inbraken doen dalen"

U bent van plan om te verhuizen en wil voor de zekerheid toch even checken hoe inbraakgevoelig de buurt is? Of u wilt weten in welke maanden de kans op waterschade het grootst is? Door de naam van de woonplaats in te geven op givedataback.axa krijg je meteen te zien hoeveel er gemiddeld wordt ingebroken, of er vaak waterschade voorvalt, hoeveel zo'n schadegeval gemiddeld kost en welke maanden het gevoeligst zijn.

De site is een initiatief van verzekeraar AXA, maar is ook voor niet-klanten toegankelijk. Hij bevat de analyse van de schadegegevens uit hun klantenbestand over waterschade en inbraken in zes Europese landen: Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en ons land.

Transparant

Wat het nut van de databank is? Preventie, menen ze bij Axa. "Dankzij het transparant maken van onze gegevens - alles anoniem uiteraard - kan iedereen het risiconiveau van zijn of haar wijk of toekomstige woning achterhalen", zegt woordvoerder Gianni De Muynck. "Het is niet onze bedoeling om op grond van die risico's de premies voor verzekeringen af te stemmen. Wél om advies te geven over hoe zich beter te beschermen. Aansluitend hebben we immers een lijst met preventietips opgesteld."

Bedoeling is dat de verzekeraar het platform in de toekomst nog verder uitbreidt - bijvoorbeeld met gegevens over hagelschade, overstromingen of auto-ongevallen. Gebruikers kunnen de databank nu al zelf aanvullen. "Wie bijkomende tips heeft, zal die ook kunnen delen, zowel via de site als via sociale media."

Bewezen

Nuttig, vindt criminoloog Paul Ponsaers, zeker om het aantal inbraken terug te schroeven. "Via officiële weg zijn wel wat gegevens te vinden voor de burgers, maar dat is zo ingewikkeld. Bovendien is bewezen dat preventieve maatregelen en het zich bewust zijn van de risico's z'n vruchten afwerpt tegen inbraken. Voor andere soorten criminaliteit, zoals geweld op straat, heeft het dan weer geen zin."

"Al blijft het natuurlijk een tijdsopname", merkt Christof Delatter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten op. "Ik bedoel: zo'n databank is interessant, maar ze biedt uiteraard geen garantie voor de toekomst. Het is niet omdat een buurt amper getroffen wordt door waterschade of inbraak, dat het u nooit zal overkomen."