Vergeet Bill Gates of Jeff Bezos: Mansa Musa is de rijkste man aller tijden avh

19u56

Bron: Business Insider; TED; Time 0 EPA/rv . Economie Amazon-CEO Jeff Bezos heeft deze week de mytische kaap van 100 miljard dollar (83 miljard euro) gerond. Daarmee laat hij Bill Gates (90 miljard dollar) vrij ver achter zich. Maar de allerrijkste man ooit is wellicht koning Musa Keita I. “Zijn rijkdom was gewoon onvatbaar.”

Het is de eerste keer in de recente geschiedenis dat iemands vermogen meer dan 100 miljard dollar bedraagt, maar voor de Afrikaanse koning ‘Mansa Musa’ was 100 miljard slechts wisselgeld. Niemand weet exact hoe groot zijn vermogen was, maar volgens schattingen zou de koning minstens 400 miljard tot zijn beschikking hebben gehad. Dat is meer dan de vijf rijkste mensen vandaag sámen!

REUTERS Amazon-CEO Jeff Bezos, een arme sukkelaar in vergelijking met Mansa Musa.

“Je kan onmogelijk een exact getal op zijn rijkdom plakken. Die was gewoon onvatbaar”, schrijft journalist Jacob Davidson van het tijdschrift Time. Koning Musa Keita I, ook wel Mansa Musa genoemd (Koning der Koningen’), regeerde over het Malinese rijk in de veertiende eeuw. Zijn rijk zat vol dure grondstoffen, voornamelijk goud.

Toen Musa Keita in 1312 aan de macht kwam, was Europa verdeeld door hongersnood en veel burgeroorlogen. Maar de meeste Afrikaanse koninkrijken deden toen gouden zaken. Mansa Musa breidde het Malinese rijk tijdens zijn heerschappij uit tot een gigantisch land. Nadat hij Timoektoe en Gao had ingelijfd, strekte het rijk zich uit over zo’n 3.000 kilometer. Op de piek van zijn heerschappij regeerde Mansa Musa over het hedendaagse Mauritanië, Senegal, Gambia, Guinea, Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria en Tsjaad.

rv Mansa Musa, afgebeeld in de middeleeuwse Catalaanse Atlas

Bedevaart

Mansa Musa was een vrome moslim. Hij richtte in Timboektoe scholen, moskeeën en een universiteit op. En in 1324 trok Mansa Musa op bedevaart naar Mekka, maar van licht reizen had de koning duidelijk geen kaas gegeten. Zijn karavaan strekte zich uit voor zover het oog reikte. Zijn entourage bestond uit tienduizenden soldaten en slaven en liefst 500 gouddragers namen op kamelen en paarden zoveel mogelijk goud mee op de tocht.

Toen hij een tussenstop hield in Caïro, spendeerde hij er zo veel geld dat hij prompt een gigantische inflatie veroorzaakte in de stad. Het zou de stad jaren kosten om die crisis te boven te komen.

In 1337, na een heerschappij van 25 jaar, stierf Mansa Musa. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Maghan I.