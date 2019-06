Vergader alleen als het écht moet en nog 8 geboden om te werken als Elon Musk Priscilla van Agteren

16 juni 2019

21u21

Bron: AD.nl 20 Economie Voor Elon Musk, miljardair en topman van Tesla en SpaceX, draait alles om maximale productiviteit. Hij werkt hard en verwacht dat zijn medewerkers dat ook doen. Is hij niet tevreden, dan sta je buiten voor je het doorhebt. Dit zijn de negen werkgeboden waar je als personeelslid van Musk aan moet voldoen.

Online magazine Wired berichtte vorig jaar al dat Musk in een woede-uitbarsting regelmatig drommen werknemers ontslaat. Op moeilijke momenten wordt het personeel dan ook geadviseerd vooral niet langs Musks bureau te wandelen en de aandacht op zich te vestigen.

Hoe moet je werken om aan Musks toorn te ontsnappen? Gebaseerd op meerdere (gelekte) mails van Musk en informatie van personeelsleden stelde Business Insider USA een lijst op met negen werkregels waar Musk naar leeft. De rode draad door deze ‘geboden’: vermijd bureaucratie en nodeloos geklets. En: van de werknemer wordt onvoorwaardelijke trouw geëist.

De negen werkgeboden van Elon Musk



1. Grote vergaderingen zijn tijdverspilling

Hoe groter het bedrijf, hoe groter de vergaderingen doorgaans worden. Iedereen moet mee kunnen luisteren en zijn zegje kunnen doen, is vaak de gedachte. Musk is het daar niet mee eens. Hoe langer ze duren, hoe slechter die vergaderingen worden, zegt hij. Plan ze dus niet in “tenzij je zeker bent dat de vergadering van waarde zijn voor iedereen die erbij is, en houd het kort.”

2. Vergader alleen als het echt moet

Aan dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse meetings doet Musk niet. Vergaderen volgens een vast schema is onnodig, vindt hij. Plan alleen een vergadering als er iets heel erg urgents aan de hand is. Is het probleem (zo goed als) opgelost, dan hoef je er verder ook niet meer over te vergaderen.

3. Heb je niets te zoeken in een vergadering? Maak dat je weg bent

Heb je een in vergadering toch niets te zoeken, dan moet je gewoon opstaan en vertrekken, zegt Musk. Is het een conference call, dan hang je gewoon op. Onbeleefd? Iemand verplichten bij zo’n gesprek te zijn en zijn tijd te verdoen, dat is volgens Musk pas onbeleefd.

4. Vermijd verwarrend jargon

Zeg je wat je bedoelt en gebruik geen ingewikkelde afkortingen, acroniemen of andere nonsenstermen, is Musks devies. “In het algemeen geldt dat alles waar nadere uitleg voor nodig is de communicatie verhindert. We willen niet dat mensen een hele woordenlijst uit hun hoofd moeten leren alleen om bij Tesla te kunnen functioneren.’’

5. Efficiëntie gaat voor hiërarchie

Musk heeft een broertje dood aan hiërarchische structuren op het werk. Is er iets, dan moet je niet hoeven afwachten tot je meerderen erover nagedacht hebben en overleggen met hun meerderen. Managers die ook maar proberen op hun strepen te staan, zullen volgens Musk snel ergens anders werken.

6. Heb je iemand nodig, stap er gelijk op af

Veel problemen op de werkvloer ontstaan door gebrekkige communicatie tussen afdelingen, aldus Musk. Hij is daarom voor een vrije informatiestroom binnen alle lagen van de organisatie. “Als iemand, om iets gedaan te krijgen tussen afdelingen, eerst zijn manager moet spreken, die met een directeur moet praten, die met een vice-president moet praten, etc., dan gaan er superdomme dingen gebeuren. Mensen moeten direct met elkaar spreken zodat gewoon kan gebeuren wat er gebeuren moet.”

7. Verspil geen tijd aan onzinnige regeltjes

Gebruik bovenal je gezonde verstand, zegt Musk. Als het volgen van een bedrijfsregel in een bepaalde context tot belachelijke toestanden leidt, dan moet de regel worden aangepast.

8. Gewond? Bel geen ambulance maar werk door

Dit gebod lijkt nou niet echt verstandig. Toch is dit volgens online nieuwsplatform Reveal echt de gang van zaken binnen de Tesla-fabriek in Californië. Zelfs als een werknemer een zware verwonding oploopt, ziet de medische staf niet snel reden om het alarmnummer te bellen. Ook werknemers die amper nog konden lopen, werden teruggestuurd naar de productielijn. Als je dan echt naar het ziekenhuis moet, hoef je niet te wachten op een ambulance maar kun je ook met een gewone auto, vinden ze bij Tesla. Ook als je zelf niet fit bent om achter het stuur te kruipen. Een personeelslid dat het topje van zijn vinger kwijt was geraakt, kon volgens de aanwezige doktoren prima naar het ziekenhuis met ritservice Lyft. Of dit beleid uit efficiëntie-overwegingen is ontstaan, is niet duidelijk. Tesla weigert er commentaar op te geven.

9. Lekken naar de pers is verboden

Gezien de vorige regel kan dit laatste gebod geen verrassing heten. In een - ironisch genoeg - vorige maand gelekte mail trok Musk flink van leer tegen werknemers die informatie lekken. “Als werknemer en aandeelhouder heeft ieder van ons de verantwoordelijkheid alle informatie en technologie die we gebruiken en maken iedere dag te beschermen”, zegt hij. “Tesla onderneemt actie tegen iedereen die bedrijfsgegevens lekt of de geheimhoudingsafspraken schendt waarmee we allemaal hebben ingestemd.”

Niet alleen wordt de overtreder ontslagen. Ook kan hij worden aangeklaagd voor de geleden schade en zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. Om te laten zien dat hij het meent, besloot Musk de mail met een lijstje ex-medewerkers die stuk voor stuk ontslagen waren vanwege het lekken van informatie, al dan niet via sociale media.